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 Среда, 23 Июня 2021 12:17
Марианна Мкртчян

The FUTURE ARMENIAN: Мы должны гарантировать суверенитет Армении и гарантировать физическую безопасность Арцаха

The FUTURE ARMENIAN: Мы должны гарантировать суверенитет Армении и гарантировать физическую безопасность Арцаха

АрмИнфо. Общественная инициатива The FUTURE ARMENIAN выступала с официальным заявлением в связи с прошедшими в Республике Армения досрочными парламентскими выборами.

В заявление, инициатива поздравляет граждан Армении с завершением досрочных парламентских выборов в столь непростое для страны время.

 

При этом, The FUTURE ARMENIAN надеется, что представители избранных партий будут усердно трудиться, чтобы сплотить армян во всём мире, совместными усилиями преодолеть стоящие перед нами беспрецедентные вызовы и укрепить страну и нацию.

"Признавая безусловную важность выборов в Армении и волеизъявления её граждан, следует, тем не менее, помнить о том, что армянам во всём мире предстоит решить гораздо более серьёзные и сложные вопросы. Мы должны гарантировать суверенитет Армении, вывести страну из изоляции и помочь ей обрести значимость благодаря региональному и глобальному стратегическому взаимодействию, гарантировать физическую безопасность Арцаха и определить его правовой статус, создать конкурентную экономическую модель, в равной степени привлекательную для человека и капитала, трансформировать отношения между Арменией и диаспорой на основе принципа взаимности и доверия и пр.

Мы убеждены, что всего этого сможем достичь при надлежащем управлении, когда все стороны действуют согласованно и в соответствии с принятыми на основе фактов решениями, а поиск оптимальных и эффективных в долгосрочной перспективе путей ведётся совместными усилиями", - говорится в заявлении.

При этом подчеркивается, что инициатива The FUTURE ARMENIAN благодаря её 15 целям принимает на себя часть общей ответственности за создание будущего нашей нации и разработку дорожной карты, которая поможет с успехом прийти к нему. Вместе с 35 000 соавторов нашей инициативы мы надеемся поспособствовать запуску процесса национального строительства на основе продуктивного взаимодействия с правительством Армении, её парламентом и всеми прочими вовлечёнными сторонами.


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