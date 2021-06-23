Среда, 23 Июня 2021 12:08

АрмИнфо.Франция приветствует проведение в Армении парламентских выборов, состоявшихся в воскресенье, 20 июня. Об этом говорится в заявлении МИД Франции.

Во французском внешнеполитическом ведомстве констатировали, что по данным Центральной избирательной комиссии Армении, лидером на этих выборах со значительным отрывом стала партия "Гражданский договор", возглавляемая исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном. "Франция принимает к сведению предварительные выводы об удовлетворительном проведении этих выборов, подготовленные миссией по наблюдению за выборами Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.

Франция выражает надежду на то, что эти выборы позволят Армении решить многие стоящие перед ней задачи. Она вновь подтверждает свою решимость оказывать ей поддержку в этом направлении и свою неизменную приверженность суверенитету и территориальной целостности Армении, а также укреплению ее демократических институтов", - говорится в заявлении МИД Франции.