Среда, 23 Июня 2021 12:08

АрмИнфо. Президент Александр Лукашенко от имени народа Республики Беларусь и себя лично поздравил возглавляемую исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном партию "Гражданский договор" с победой на внеочередных парламентских выборах. Об этом сообщает пресс- служба главы Беларуси.

"Ваши целеустремленность и преданное служение интересам армянского народа стали залогом успеха в важнейшей для страны общественно-политической кампании", - отметил президент Беларуси.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что взаимодействие между Минском и Ереваном в различных областях будет и впредь развиваться на благо дружбы и процветания народов двух стран.

20 июня в Армении прошли внеочередные парламентские выборы, по результатам которого в Национальное Собрание Армении нового созыва прошли три партии: "Гражданский договор", блок "Айастан" ("Армения") и блок "Честь имею".

После подведения предварительных итогов глава ГД Никол Пашинян оставил запись на своей странице в Фейсбук, в котором сообщил, что у правящей партии будет в парламенте конституционное большинство и она же сформирует правительство во главе с ним