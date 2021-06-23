Arminfo.info




 Среда, 23 Июня 2021 12:08
Наира Бадалян

Александр Лукашенко поздравил возглавляемую Николом Пашиняном партию "Гражданский договор" с победой на внеочередных выборах в парламент

Александр Лукашенко поздравил возглавляемую Николом Пашиняном партию "Гражданский договор" с победой на внеочередных выборах в парламент

АрмИнфо. Президент Александр Лукашенко от имени народа Республики Беларусь и себя лично поздравил возглавляемую исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном партию "Гражданский договор" с победой на внеочередных парламентских выборах. Об этом сообщает пресс- служба главы Беларуси.

"Ваши целеустремленность и преданное служение интересам армянского народа стали залогом успеха в важнейшей для страны общественно-политической кампании", - отметил президент Беларуси.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что взаимодействие между Минском и Ереваном в различных областях будет и впредь развиваться на благо дружбы и процветания народов двух стран.

20 июня в Армении прошли внеочередные парламентские выборы, по результатам которого в Национальное Собрание Армении нового созыва прошли три партии:  "Гражданский договор", блок "Айастан" ("Армения") и блок "Честь имею".

После подведения предварительных итогов глава ГД Никол Пашинян оставил запись на своей странице в Фейсбук, в котором сообщил, что у правящей партии будет в парламенте конституционное большинство и она же сформирует правительство во главе с ним


Лента новостей
Армянские миротворцы на базе в Хоэнфель приняли участие в занятиях Армянские миротворцы на базе в Хоэнфель приняли участие в занятиях "Управление толпой"
По поручению Жозепа Борреля Южный Кавказ посетят главы МИД Австрии, Литвы и РумынииПо поручению Жозепа Борреля Южный Кавказ посетят главы МИД Австрии, Литвы и Румынии
Араик Арутюнян в очередной раз решил рассказать арцаховцам о причинах поражения в войнеАраик Арутюнян в очередной раз решил рассказать арцаховцам о причинах поражения в войне
Туркменистан избран в членство исполнительного совета Mежправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКОТуркменистан избран в членство исполнительного совета Mежправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО
Давид Санасарян и Тигран Арзаканцян готовы работать с правительством ПашинянаДавид Санасарян и Тигран Арзаканцян готовы работать с правительством Пашиняна
СК Армении задержал подозреваемого в нападении на автомобиль депутата БабаджанянаСК Армении задержал подозреваемого в нападении на автомобиль депутата Бабаджаняна
Результаты парламентских выборов неоспоримы для Консервативной партии, а Результаты парламентских выборов неоспоримы для Консервативной партии, а "Наш дом - Армения" готова к сотрудничеству: Пашинян встретился с лидерами партий
Прогноз: Пашинян, хочет он того или нет, продолжит работать в направлении раскола обществаПрогноз: Пашинян, хочет он того или нет, продолжит работать в направлении раскола общества
Прогноз: Заявлений о выборе евроатлантических ценностей не будет и при Пашиняне 2.0Прогноз: Заявлений о выборе евроатлантических ценностей не будет и при Пашиняне 2.0
Си Цзиньпин выразил готовность вывести армяно-китайские отношения на новый уровеньСи Цзиньпин выразил готовность вывести армяно-китайские отношения на новый уровень
Лавров и Байрамов обсудили вопросы, связанные с решением гуманитарных задач в КарабахеЛавров и Байрамов обсудили вопросы, связанные с решением гуманитарных задач в Карабахе
Число активных случаев COVID-19 в Армении составляет 2601Число активных случаев COVID-19 в Армении составляет 2601
Артур Ванецян обещает зеркальное отношение на действия Никола ПашинянаАртур Ванецян обещает зеркальное отношение на действия Никола Пашиняна
Лидер блока Лидер блока "Честь имею" прокомментировал свои слова о том, что Крым российский
В блоке В блоке "Честь имею" не определились, брать или не брать депутатский мандат, но готовы продолжить свою оппозиционную борьбу с парламентской трибуны
Президент Арцаха готов выйти из политикиПрезидент Арцаха готов выйти из политики
Никол Пашинян назначил вице-губернаторов Араратской областиНикол Пашинян назначил вице-губернаторов Араратской области
The FUTURE ARMENIAN: Мы должны гарантировать суверенитет Армении и гарантировать физическую безопасность АрцахаThe FUTURE ARMENIAN: Мы должны гарантировать суверенитет Армении и гарантировать физическую безопасность Арцаха
В результате пересчета бюллетеней на одном из избирательных участков в Ванадзоре, число голосов в пользу блока В результате пересчета бюллетеней на одном из избирательных участков в Ванадзоре, число голосов в пользу блока "Армения" возросло на 90
Путин: Российские миротворцы надёжно гарантируют мир и безопасность на Южном КавказеПутин: Российские миротворцы надёжно гарантируют мир и безопасность на Южном Кавказе
Франция надеется - прошедшие выборы позволят Армении решить многие стоящие перед ней задачиФранция надеется - прошедшие выборы позволят Армении решить многие стоящие перед ней задачи
Александр Лукашенко поздравил возглавляемую Николом Пашиняном партию Александр Лукашенко поздравил возглавляемую Николом Пашиняном партию "Гражданский договор" с победой на внеочередных выборах в парламент
Зась: ООН является главным международным партнером ОДКБЗась: ООН является главным международным партнером ОДКБ
Эксперты оценили перспективы Мхитаряна в «Роме» при МоуриньоЭксперты оценили перспективы Мхитаряна в «Роме» при Моуриньо
Омбудсмен Армении сообщил об избиении главы Одзуна за отказ уйти в отставкуОмбудсмен Армении сообщил об избиении главы Одзуна за отказ уйти в отставку
Зась: ОДКБ и ОБСЕ должны усиливать свою роль в преодолении угроз безопасности на евразийском и евроатлантическом пространствахЗась: ОДКБ и ОБСЕ должны усиливать свою роль в преодолении угроз безопасности на евразийском и евроатлантическом пространствах
Президент Армении поздравил блок Роберта Кочаряна с прохождением в парламентПрезидент Армении поздравил блок Роберта Кочаряна с прохождением в парламент
ЦИК приняла решение провести пересчет голосов с более чем 70 территориальных избирательных участковЦИК приняла решение провести пересчет голосов с более чем 70 территориальных избирательных участков
Никол Пашинян встретился с Самвелом БабаяномНикол Пашинян встретился с Самвелом Бабаяном
Национально-демократический полюс отказал во встрече Николу ПашинянуНационально-демократический полюс отказал во встрече Николу Пашиняну
ЦИК поддержал ходатайства прокуратуры о возбуждении уголовного дела в отношении одного из кандидатов в депутаты и о согласии на лишение его свободыЦИК поддержал ходатайства прокуратуры о возбуждении уголовного дела в отношении одного из кандидатов в депутаты и о согласии на лишение его свободы
ENNHRI признал совместный опыт Правозащитников Армении и Грузии в мониторинге пунктов пересечения госграницы лучшим в ЕвропеENNHRI признал совместный опыт Правозащитников Армении и Грузии в мониторинге пунктов пересечения госграницы лучшим в Европе
Президент Армении провел телефонный разговор с лидером блока Президент Армении провел телефонный разговор с лидером блока "Честь имею"
Пашинян на встрече с Марукяном выразил сожаление в связи с тем, что Пашинян на встрече с Марукяном выразил сожаление в связи с тем, что "Просвещенная Армения" не прошла в парламент 8-го созыва
Сурен Саакян на встрече с Пашиняном заявил об оторванности политиков от реальности, а Арман Бабаджанян заверил в готовности к разговорам в любом форматеСурен Саакян на встрече с Пашиняном заявил об оторванности политиков от реальности, а Арман Бабаджанян заверил в готовности к разговорам в любом формате
Омбудсмен Арцаха посетил граждан, проводящих голодовку на площади Омбудсмен Арцаха посетил граждан, проводящих голодовку на площади "Возрождения" в Степанакерте
Эксперт: Репродкуктивность коронавируса в Армении растетЭксперт: Репродкуктивность коронавируса в Армении растет
"Электрические сети Армении" уличили "Веолия Джур" в распространении недостоверной информации
Президент Туркменистана поздравил избранного Президента Исламской Республики ИранПрезидент Туркменистана поздравил избранного Президента Исламской Республики Иран
Солидарность в действии!: Пашинян провел политические консультации с Норайром Норикяном и Левоном ШириняномСолидарность в действии!: Пашинян провел политические консультации с Норайром Норикяном и Левоном Шириняном
Гасанов: Цель сотрудничества Азербайджана и НАТО - устранение нестабильности и конфликтов в евроатлантическом пространствеГасанов: Цель сотрудничества Азербайджана и НАТО - устранение нестабильности и конфликтов в евроатлантическом пространстве
Европарламентарии призвали все политические силы Армении принять результаты выборов, воздержаться от агрессивной риторики и действийЕвропарламентарии призвали все политические силы Армении принять результаты выборов, воздержаться от агрессивной риторики и действий
В Матенадаране прошла конференция преподавателей французского языка АрменииВ Матенадаране прошла конференция преподавателей французского языка Армении
Выборы все расставили по местам: Арам Саргсян на встрече с ПашиняномВыборы все расставили по местам: Арам Саргсян на встрече с Пашиняном
Аналитик: На Кавказе турецкий ревизионизм обретает новые очертанияАналитик: На Кавказе турецкий ревизионизм обретает новые очертания
Валентина Матвиенко оценила итоги выборов в АрменииВалентина Матвиенко оценила итоги выборов в Армении
Копыркин: В России исходят из того, что формат сопредседателей МГ ОБСЕ продолжает действоватьКопыркин: В России исходят из того, что формат сопредседателей МГ ОБСЕ продолжает действовать
Давтян: Общее число азербайджанских военных на территории Армении осталось неизменнымДавтян: Общее число азербайджанских военных на территории Армении осталось неизменным
Артак Давтян: Армения не будет переходить к 100% профессиональной армииАртак Давтян: Армения не будет переходить к 100% профессиональной армии
Роберт Кочарян не видит Роберт Кочарян не видит "руку примирения", протянутую Пашиняном
Глава Генштаба: Наша цель - без столкновений отвести азербайджанские войска с нашей территорииГлава Генштаба: Наша цель - без столкновений отвести азербайджанские войска с нашей территории
Сергей Копыркин прокомментировал возможность дислокации российских пограничников в ГегаркуникеСергей Копыркин прокомментировал возможность дислокации российских пограничников в Гегаркунике
Российский политолог: Благие вести из Москвы ставят точку на попытках Кочаряна серьезно оспаривать итоги выборовРоссийский политолог: Благие вести из Москвы ставят точку на попытках Кочаряна серьезно оспаривать итоги выборов
В блоке Кочаряна пока не определилась, брать мандаты в парламент 8-го созыва или нетВ блоке Кочаряна пока не определилась, брать мандаты в парламент 8-го созыва или нет
ЕС призывает все армянские политические силы работать вместе для эффективного решения проблем  АрменииЕС призывает все армянские политические силы работать вместе для эффективного решения проблем  Армении
Баку заверяет: Обсуждается визит миссии ЮНЕСКО в Агдам, Физули и ШушиБаку заверяет: Обсуждается визит миссии ЮНЕСКО в Агдам, Физули и Шуши
За сутки в Армении зарегистрировано 77 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровело - 70 человекЗа сутки в Армении зарегистрировано 77 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровело - 70 человек
Госдеп призвал все стороны уважать результаты прошедших в Армении выборов и избегать политического возмездияГосдеп призвал все стороны уважать результаты прошедших в Армении выборов и избегать политического возмездия
Блок Блок "Армения" обвинил международных наблюдателей в предвзятости и обслуживании интересов Пашиняна
В Москве рассчитывают на поступательное развитие Армении после выборовВ Москве рассчитывают на поступательное развитие Армении после выборов
Читать больше



Эксперты
Политолог: 20-го июня в Армении произошел рестарт бюрократической легитимности правительства ПашинянаПолитолог: 20-го июня в Армении произошел рестарт бюрократической легитимности правительства Пашиняна
Прогноз: Появились новые перспективы, способные уничтожить статус-кво, сформированный на Южном Кавказе по итогам 44-х дневной войныПрогноз: Появились новые перспективы, способные уничтожить статус-кво, сформированный на Южном Кавказе по итогам 44-х дневной войны
Тигран Мазманян: Приграничные регионы лишены стройной государственной политикиТигран Мазманян: Приграничные регионы лишены стройной государственной политики
Грузинский политолог: Мы должны идти вперед в направлении, выгодном нам, а не США, России или ТурцииГрузинский политолог: Мы должны идти вперед в направлении, выгодном нам, а не США, России или Турции
Аналитик: Саммит G7 сплотил Запад против Китая, а не РоссииАналитик: Саммит G7 сплотил Запад против Китая, а не России
Читать больше
Комментируемые
Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для РоссииПолковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в АрцахТретий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса естьБорис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений БакуЛапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия АзербайджануВ Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов АрцахаСбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
Подразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противникаПодразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противника
Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мираПрезидент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная войнаГрачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и АзербайджаномПариж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяцаГлава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликтаЕреван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасностиРоберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности