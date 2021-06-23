Среда, 23 Июня 2021 12:07

АрмИнфо.В Москве состоялась рабочая встреча Генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася с заместителем Генерального секретаря ООН по операциям по поддержанию мира - главой Департамента операций ООН по поддержанию мира Жан-Пьером Лакруа, который прибыл в российскую столицу с визитом.

Как сообщает пресс-служба ОДКБ, Станислав Зась отметил, что ООН является главным международным партнером ОДКБ. "Это определяется как уникальным положением Всемирной организации, так и совпадением основных принципов и целей ООН и ОДКБ, включая равноправие и самоопределение народов, поддержание международного мира и безопасности, принятие эффективных коллективных мер для предотвращения и устранения угрозы миру", - сказал он.

Взаимодействие при проведении операций по поддержанию мира, подчеркнул Генеральный секретарь ОДКБ, расценивается в качестве одного из важнейших практических направлений сотрудничества с ООН на долгосрочную перспективу.

Станислав Зась и Жан-Пьер Лакруа обменялись оценками касательно соответствия миротворческой практики государств-членов ОДКБ требованиям и стандартам ООН, включая вопросы создания механизма задействования миротворческих сил ОДКБ в миротворческой деятельности ООН. Внимание Ж.-П.Лакруа было привлечено к высокому уровню профессиональной, технической и штабной готовности Миротворческих сил ОДКБ, постоянному процессу совершенствования их структуры, состава и готовности.

Стороны выразили готовность к дальнейшим продуктивным контактам по вопросам, представляющим взаимный практический интерес.