Среда, 23 Июня 2021 12:06

АрмИнфо. Руководитель штаба блока "Армения" Армен Геворгян сообщил Защитнику прав человека Армении, что глава общины Одзун Лорийской области Арсен Титанян был вызван к губернатору, который незаконно потребовал, чтобы тот подал в отставку. Об этом сообщает Jмбудсмен Армении Арман Татоян.

"По словам Армена Геворгяна, глава общины Одзун отказался выполнить требование губернатора Лори, после чего был избит в присутствии 7-8 человек в здании областной администрации за невыполнение требования.

Глава штаба блока "Армении" отметил, что, по его мнению, требование об отставке главы Одзуна было явно незаконным и сопровождалось угрозами со стороны губернатора. По словам Геворгяна, избиение Арсена Титаняна в здании областной администрации напрямую связано с его поддержкой их блока на досрочных парламентских выборах", - отметил Татоян.

При этом он сообщил, что сразу после жалобы Управление Защитника прав человека оперативно связалось с главой Одзуна, который заявил, что подал в полицию сообщение о преступлении. В аппарате Защитника прав человека приняли к сведению заявление официального представителя Прокуратуры РА по этому поводу.

Также отмечается, что сегодня офис Защитника прав человека направит в Генеральную прокуратуру РА запрос в связи с этим инцидентом.

Заметим, что советник генерального прокурора РА Гор Абрамян также подтвердил, что глава общины Одзуна представил в полицию сообщение о совершенном против него преступлении.

"Генпрокуратура поручила немедленно возбудить уголовное дело по этому поводу", - написал он, добавив, что после возбуждения дела оно будет передано в Специальную следственную службу.