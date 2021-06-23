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АрмИнфо. Руководитель штаба блока "Армения" Армен Геворгян сообщил Защитнику прав человека Армении, что глава общины Одзун Лорийской области Арсен Титанян был вызван к губернатору, который незаконно потребовал, чтобы тот подал в отставку. Об этом сообщает Jмбудсмен Армении Арман Татоян.
"По словам Армена Геворгяна, глава общины Одзун отказался выполнить требование губернатора Лори, после чего был избит в присутствии 7-8 человек в здании областной администрации за невыполнение требования.
Глава штаба блока "Армении" отметил, что, по его мнению, требование об отставке главы Одзуна было явно незаконным и сопровождалось угрозами со стороны губернатора. По словам Геворгяна, избиение Арсена Титаняна в здании областной администрации напрямую связано с его поддержкой их блока на досрочных парламентских выборах", - отметил Татоян.
При этом он сообщил, что сразу после жалобы Управление Защитника прав человека оперативно связалось с главой Одзуна, который заявил, что подал в полицию сообщение о преступлении. В аппарате Защитника прав человека приняли к сведению заявление официального представителя Прокуратуры РА по этому поводу.
Также отмечается, что сегодня офис Защитника прав человека направит в Генеральную прокуратуру РА запрос в связи с этим инцидентом.
Заметим, что советник генерального прокурора РА Гор Абрамян также подтвердил, что глава общины Одзуна представил в полицию сообщение о совершенном против него преступлении.
"Генпрокуратура поручила немедленно возбудить уголовное дело по этому поводу", - написал он, добавив, что после возбуждения дела оно будет передано в Специальную следственную службу.
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|Никол Пашинян назначил вице-губернаторов Араратской области
|The FUTURE ARMENIAN: Мы должны гарантировать суверенитет Армении и гарантировать физическую безопасность Арцаха
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|Путин: Российские миротворцы надёжно гарантируют мир и безопасность на Южном Кавказе
|Франция надеется - прошедшие выборы позволят Армении решить многие стоящие перед ней задачи
|Александр Лукашенко поздравил возглавляемую Николом Пашиняном партию "Гражданский договор" с победой на внеочередных выборах в парламент
|Зась: ООН является главным международным партнером ОДКБ
|Эксперты оценили перспективы Мхитаряна в «Роме» при Моуриньо
|Омбудсмен Армении сообщил об избиении главы Одзуна за отказ уйти в отставку
|Зась: ОДКБ и ОБСЕ должны усиливать свою роль в преодолении угроз безопасности на евразийском и евроатлантическом пространствах
|Президент Армении поздравил блок Роберта Кочаряна с прохождением в парламент
|ЦИК приняла решение провести пересчет голосов с более чем 70 территориальных избирательных участков
|Никол Пашинян встретился с Самвелом Бабаяном
|Национально-демократический полюс отказал во встрече Николу Пашиняну
|ЦИК поддержал ходатайства прокуратуры о возбуждении уголовного дела в отношении одного из кандидатов в депутаты и о согласии на лишение его свободы
|ENNHRI признал совместный опыт Правозащитников Армении и Грузии в мониторинге пунктов пересечения госграницы лучшим в Европе
|Президент Армении провел телефонный разговор с лидером блока "Честь имею"
|Пашинян на встрече с Марукяном выразил сожаление в связи с тем, что "Просвещенная Армения" не прошла в парламент 8-го созыва
|Сурен Саакян на встрече с Пашиняном заявил об оторванности политиков от реальности, а Арман Бабаджанян заверил в готовности к разговорам в любом формате
|Омбудсмен Арцаха посетил граждан, проводящих голодовку на площади "Возрождения" в Степанакерте
|Эксперт: Репродкуктивность коронавируса в Армении растет
|"Электрические сети Армении" уличили "Веолия Джур" в распространении недостоверной информации
|Президент Туркменистана поздравил избранного Президента Исламской Республики Иран
|Солидарность в действии!: Пашинян провел политические консультации с Норайром Норикяном и Левоном Шириняном
|Гасанов: Цель сотрудничества Азербайджана и НАТО - устранение нестабильности и конфликтов в евроатлантическом пространстве
|Европарламентарии призвали все политические силы Армении принять результаты выборов, воздержаться от агрессивной риторики и действий
|В Матенадаране прошла конференция преподавателей французского языка Армении
|Выборы все расставили по местам: Арам Саргсян на встрече с Пашиняном
|Аналитик: На Кавказе турецкий ревизионизм обретает новые очертания
|Валентина Матвиенко оценила итоги выборов в Армении
|Копыркин: В России исходят из того, что формат сопредседателей МГ ОБСЕ продолжает действовать
|Давтян: Общее число азербайджанских военных на территории Армении осталось неизменным
|Артак Давтян: Армения не будет переходить к 100% профессиональной армии
|Роберт Кочарян не видит "руку примирения", протянутую Пашиняном
|Глава Генштаба: Наша цель - без столкновений отвести азербайджанские войска с нашей территории
|Сергей Копыркин прокомментировал возможность дислокации российских пограничников в Гегаркунике
|Российский политолог: Благие вести из Москвы ставят точку на попытках Кочаряна серьезно оспаривать итоги выборов
|В блоке Кочаряна пока не определилась, брать мандаты в парламент 8-го созыва или нет
|ЕС призывает все армянские политические силы работать вместе для эффективного решения проблем Армении
|Баку заверяет: Обсуждается визит миссии ЮНЕСКО в Агдам, Физули и Шуши
|За сутки в Армении зарегистрировано 77 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровело - 70 человек
|Госдеп призвал все стороны уважать результаты прошедших в Армении выборов и избегать политического возмездия
|Блок "Армения" обвинил международных наблюдателей в предвзятости и обслуживании интересов Пашиняна
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