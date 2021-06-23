Среда, 23 Июня 2021 11:49

АрмИнфо. Состоялась встреча Генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася с Генсеком Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Хельгой Шмид, которая в рамках своего визита в Российскую Федерацию впервые посетила Секретариат ОДКБ. Также состоялось ее выступление на расширенном заседании Постоянного совета ОДКБ.

Как сообщает пресс-служба ОДКБ, Станислав Зась в приветственном слове отметил, что развитие конструктивных отношений с ОБСЕ занимает во внешнеполитической повестке ОДКБ видное место. "ОДКБ и ОБСЕ должны усиливать свою роль в преодолении комплексных угроз безопасности на евразийском и евроатлантическом пространствах. Это будет способствовать укреплению общего и неделимого Евроатлантического и Евразийского сообщества безопасности", - сказал Генеральный секретарь ОДКБ.

Он подчеркнул, что в ОДКБ заинтересованы в расширении контактов и развитии сотрудничества между ОДКБ и ОБСЕ во внешнеполитической и в военно-политической областях, а также в сферах противодействия терроризму и связанному с ним экстремизму, незаконному обороту наркосредств. <Предметом особого внимания должна стать ситуация в Афганистане. Мы выступаем за разработку и принятие совместных заявлений по теме Афганистана и по другим проблемам актуальной для обеих организаций повестки>, - сообщил Станислав Зась в ходе встречи с Хельгой Шмид.

Он отметил, что благодаря интенсификации взаимодействия можно добиться значительно большей эффективности усилий, предпринимаемых и по линии ОДКБ, и по линии ОБСЕ.

"Вызовов и угроз в сфере безопасности не становится меньше, борьба с ними должна объединять наши организации. В нынешних условиях, несмотря на рост конфронтации и, по сути, сужения, а то и перекрытия ряда важных каналов общения в Европе, мы считаем, что именно ОБСЕ, её институты, созданные для поиска возможностей предотвращения, мониторинга и содействия разрешению конфликтов, остаются площадками, где диалог - пусть и непростой - продолжается", - резюмировал Генеральный секретарь ОДКБ.

В свою очередь, Хельга Шмид отметила, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе и Организация Договора о коллективной безопасности укрепляют взаимодействие. "Позволю сказать, что и ОБСЕ, и ОДКБ поддерживают сотрудничество в некоторых сферах, но есть и некоторые направления сотрудничества, в которых мы могли бы укрепить наше взаимодействие", - сказала Генеральный секретарь ОБСЕ.

Хельга Шмид напомнила, что на Форуме по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ, который состоялся 9 июня с.г., была упомянута необходимость развития диалога в обеспечении охраны границ с тем, чтобы противодействовать терроризму и организованной преступности, а также для борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

Подводя итоги встречи и выступления Хельги Шмид на заседании Постоянного совета ОДКБ, Генеральный секретарь ОДКБ сказал, что ОДКБ и ОБСЕ также займутся укреплением сотрудничества в области охраны границ и борьбы с преступностью в информационной сфере, "Сегодня прозвучала необходимость развивать сотрудничество и по другим направлениям: охрана границ, пресечение киберпреступности - это очень актуальная тема, которой мы уже занимаемся", - отметил Станислав Зась.

"Мы намерены и дальше проводить встречи на таком высоком уровне. Надо расширять взаимное участие в мероприятиях друг друга. Мы готовы расширять участие представителей ОБСЕ в наших мероприятиях: и в военных, и в других сферах обеспечения безопасности", - подытожил Генеральный секретарь ОДКБ.