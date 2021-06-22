Вторник, 22 Июня 2021 21:54

АрмИнфо. Центральная избирательная комиссия Армении приняла решение провести перерасчет голосов в более чем 70 избирательных участках. Об этом говорится в официальном заявлении ЦИК.

Согласно источнику, повторный подсчет будет проведен 23 июня с 10:00 в избирательных комиссиях № 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10,11, 13, 14, 17, 23, 24, 25, 31, 33, 34 и 35.

Напомним, что 20 июня в Армении прошли внеочередные выборы в парламент 8-го созыва. Согласно предварительным итогам ЦИК со всех 2008 избирательных участков Армении, голоса распределились следующим образом: партия "Гражданский договор" - 53.92% (687 251 человек), блок "Армения" - 21,04% (268 165 человек), блок "Честь имею!" - 5.23% (66 633 человек).