Вторник, 22 Июня 2021 18:56

АрмИнфо. Руководитель регионального отделения одного из предвыборных блоков в общине Артик, участвующего 20 июня во внеочередных парламентских выборах и являющийся кандидатом в депутаты от этого же блока, с 14 по 16 июня раздавал избирательные взятки. Об этом говорится в официальном сообщении пресс- службы СНБ Армении.

Согласно источнику, в указанный период глава регионального отделения в общине Артик по предварительной договоренности с группой лиц обещал раздать, и раздавал лично и через посредников, взятки в размере 10 тыс. драмов порядка 70 гражданам.

В ходе предварительного следствия вчера, 21 июня, 5 человек были задержаны по подозрению в подкупе избирателей с предварительного их согласия, в том числе лицо, внесенное в список кандидатов в депутаты от данного блока. Сообщается, что по данному уголовному делу прокурор направил в ЦИК РА ходатайства о согласии на уголовное преследование последнего и лишение его свободы, которые были удовлетворены.

Решения прокурора были направлены в Специальную следственную службу РА с указанием предъявить обвинение представителю одной из политических сил РА и произвести другие, вытекающие из этого, правовые действия.