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АрмИнфо. Руководитель регионального отделения одного из предвыборных блоков в общине Артик, участвующего 20 июня во внеочередных парламентских выборах и являющийся кандидатом в депутаты от этого же блока, с 14 по 16 июня раздавал избирательные взятки. Об этом говорится в официальном сообщении пресс- службы СНБ Армении.
Согласно источнику, в указанный период глава регионального отделения в общине Артик по предварительной договоренности с группой лиц обещал раздать, и раздавал лично и через посредников, взятки в размере 10 тыс. драмов порядка 70 гражданам.
В ходе предварительного следствия вчера, 21 июня, 5 человек были задержаны по подозрению в подкупе избирателей с предварительного их согласия, в том числе лицо, внесенное в список кандидатов в депутаты от данного блока. Сообщается, что по данному уголовному делу прокурор направил в ЦИК РА ходатайства о согласии на уголовное преследование последнего и лишение его свободы, которые были удовлетворены.
Решения прокурора были направлены в Специальную следственную службу РА с указанием предъявить обвинение представителю одной из политических сил РА и произвести другие, вытекающие из этого, правовые действия.
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|ЦИК приняла решение провести пересчет голосов с более чем 70 территориальных избирательных участков
|Никол Пашинян встретился с Самвелом Бабаяном
|Национально-демократический полюс отказал во встрече Николу Пашиняну
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|Валентина Матвиенко оценила итоги выборов в Армении
|Копыркин: В России исходят из того, что формат сопредседателей МГ ОБСЕ продолжает действовать
|Давтян: Общее число азербайджанских военных на территории Армении осталось неизменным
|Артак Давтян: Армения не будет переходить к 100% профессиональной армии
|Роберт Кочарян не видит "руку примирения", протянутую Пашиняном
|Глава Генштаба: Наша цель - без столкновений отвести азербайджанские войска с нашей территории
|Сергей Копыркин прокомментировал возможность дислокации российских пограничников в Гегаркунике
|Российский политолог: Благие вести из Москвы ставят точку на попытках Кочаряна серьезно оспаривать итоги выборов
|В блоке Кочаряна пока не определилась, брать мандаты в парламент 8-го созыва или нет
|ЕС призывает все армянские политические силы работать вместе для эффективного решения проблем Армении
|Баку заверяет: Обсуждается визит миссии ЮНЕСКО в Агдам, Физули и Шуши
|За сутки в Армении зарегистрировано 77 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровело - 70 человек
|Госдеп призвал все стороны уважать результаты прошедших в Армении выборов и избегать политического возмездия
|Блок "Армения" обвинил международных наблюдателей в предвзятости и обслуживании интересов Пашиняна
|В Москве рассчитывают на поступательное развитие Армении после выборов
|Карабахцы требуют отставки Араика Арутюняна
|Пашинян предложил всем политическим силам отказаться от лексикона нецензурной брани
|Защита Чарчяна сообщила об аресте главы МЦ "Измирлян"
|"Честь имею!": Реальное оппозиционное поле должно признать свои ошибки и упущения
|ЦИК удовлетворила ходатайство Генпрокуратуры об уголовном преследовании члена блока "Армения" Армена Чарчяна
|Грузия и Литва поздравили Никола Пашиняна с успешным проведением внеочередных выборов
|Глава САР: Армению ждут серьезные внутри - и геополитические испытания
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Партия <Просвещенная Армения> желает прошедшим в парламент силам эффективной работы
|Байрамов заверяет: Азербайджан выступает за восстановление отношений с Арменией
|Блок "Армения" приступает к политконсультациям с целью коллективного обращения в Конституционный суд
|ЦИК дала добро на уголовное преследование и лишение свободы кандидата в депутаты от блока <Честь имею>
|Глава МИД России и Генсек ОБСЕ призвал дождаться формирования правительства в Армении
|Аналитик: Новый парламент и новое правительство будут всего лишь переходными этапами
|Генсек ОБСЕ считаем участие России в урегулировании конфликта между Ереваном и Баку хорошей площадкой для достижения мира
|Политолог: 20-го июня в Армении произошел рестарт бюрократической легитимности правительства Пашиняна
|Эксперты: Выборы в Армении указали на проблемы в правоохранительной и судебной системах
|Наблюдатели БДИПЧ/ОБСЕ, ПАСЕ и ПА ОБСЕ в целом позитивно оценивают ход организации и проведения внеочередных выборов в Армении
|Тбилиси готов работать в трехстороннем формате Грузия-Азербайджан-Армения
|ЮКЖД напоминает о необходимости соблюдения норм безопасности
|В Кремле прокомментировали итоги выборов в Армении
|В СК Армении поступило 89 материалов по фактам воспрепятствования реализации избирательного права на выборах
|Миссия наблюдателей СНГ: Нарушения во время выборов в Армении не имели системного характера и не повлияли на их результаты
|Блок Кочаряна не будет признавать результаты выборов пока все сомнения не развеяны
|Посол Германии: Предварительные результаты выборов в Армении дают основания думать о стабилизации ситуации в стране
|Мнение: Надо готовиться к суверенным решениям в Сюнике и очередным досрочным выборам в Ереване
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