Вторник, 22 Июня 2021 18:52

АрмИнфо. Опыт Омбудсмена Армении и Народного защитника Грузии по части мониторинга пунктов пересечения государственной границы считается передовым в Европе. Об этом говорится в статье Европейской сети национальных правозащитных учреждений (ENNHRI).

Согласно источнику, в публикации представлена информация о полномочиях двух структур в области защиты прав мигрантов, беженцев, лиц, ищущих убежища, и нуждающихся в международной защите, а также принципы сотрудничества и совместной работы по части мониторинга в пунктах пропуска через государственную границу.

В статье говорится и о переподготовке пограничников и других официальных лиц аппаратом Защитника прав человека Армении, Народного защитника Грузии и партнерских организаций.

"Омбудсмен всегда придавал важность роли пограничных войск в защите прав человека, отмечая, что постоянное развитие способностей последних необходимо, прежде всего, с точки зрения обеспечения прав лиц, нуждающихся в международной защите", - говорится в сообщении.

Согласно источнику, членами ENNHRI являются 40 национальных правозащитных институтов Совета Европы и ЕС. Сеть активно работает в области поощрения и защиты прав человека в Европе в течение 15 лет. ENNHRI существенно помогает в создании и аккредитации европейских национальных правозащитных учреждений, координирует обмен информацией и передовым опытом между своими членами, способствует наращиванию потенциала и обучению, взаимодействует с международными и региональными механизмами защиты и продвижения прав человека и вмешивается в правовые и политические разработки в Европе.