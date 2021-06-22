Вторник, 22 Июня 2021 18:48

АрмИнфо. И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян провел политические консультации с руководителем партии "Просвещенная Армения", набравшей на внеочередных выборах 1,22% голосов (15 571 человек), Эдмоном Марукяном.

Как сообщает пресс-служба правительства, Пашинян выразил сожаление в связи с тем, что партия не прошла в парламент (для прохождения в НС требовалось преодоление 5%- го порога-ред.). Он попросил поделиться соображениями о дальнейшем ходе политических процессов, и каким ему видится сотрудничество с правительством и внепарламентскими силами.

Эдмон Марукян заявил, что партия продолжит защищать те ценности, которые есть в основе партии. Он выразил надежду на то, что новоформированный парламент и проведение выборов стаут основой для преодоления внутриполитического кризиса в стране.

Собеседники обсудили также вопросы, касающиеся консолидации потенциала и дальнейшего сотрудничества.

20 июня в Армении прошли внеочередные парламентские выборы, по результатам которого в Национальное Собрание Армении нового созыва прошли три партии. Так, в НС 8-го созыва партия "Гражданский договор" будет иметь 72 мандата, блок "Айастан" ("Армения") - 27, блок "Честь имею" - 6 мандатов.

После подведения предварительных итогов Партия "Просвещенная Армения" распространила заявление, в котором выразила благодарность за каждый голос и заверила, что каждый отданный им голос продолжит служить интересам Республики Армения. "ПА продолжит участвовать во всех политических процессах Армении и готовится к предстоящим осенью выборам в органы местного самоуправления", - говорилось в заявлении.

Накануне и.о. премьер-министра РА Никол Пашинян на митинге сообщил, что начинает политические консультации со всеми политическими силами, которые готовы вести диалог во имя будущего Армении.