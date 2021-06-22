Вторник, 22 Июня 2021 18:46

АрмИнфо. Вчера вечером и сегодня днем, Защитник прав человека Арцаха Гегам Степанян посетил Давида Аванесяна и Мери Давтян, которые проводят голодовку на площади "Возрождения" в Степанакерте.

Как сообщает пресс-служба Омбудсмена Арцаха, Степанян поинтересовался состоянием их здоровья. М. Давтян и Д. Аванесян заверили, что у них нет проблем со здоровьем, и их утром посетил врач.

"Обсуждалась целесообразность изменения места проведения голодовки во избежание солнечного удара, а также возможность диалога с властями по предъявленным требованиям. Была достигнута договоренность о регулярной встрече, и при необходимости, при посредничестве Защитника прав человека, передачи своих вопросов властям ", - говорится в заявлении Омбудсмена Арцаха.

Напомним, что вчера на площади Возрождения в Степанакерте прошла многочисленная акция протеста с требованием отставки президента Республики Арцах Араика Арутюняна. Демонстранты не довольны работай Арутюняна и требуют его ухода. Граждане заверяют, что Арутюнян не защищает их интересов должным образом. Накануне даже произошла потасовка между демонстрантами и полицией. Участники акции протеста заявили о намерении сегодня в 19:00 продолжить митинг. Меж тем, Арутюнян сегодня утром призвал граждан в 18.00 собраться на той же площади и обещал ответить на все интересующие их вопросы.

Меж тем, согласно СМИ Араик Арутюнян намерен провести референдум о доверии в Арцахе.