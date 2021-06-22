Вторник, 22 Июня 2021 17:20

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" (ЭСА) уличили ЗАО "Веолия Джур" в распространении недостоверной информации.

Так, согласно сообщению ЭСА, сегодня "Веолия Джур" распространил сообщение, в котором отмечается, что из-за колебаний электрического напряжения произошли перебои в работе насосных станций системы водоснабжения.

"В этой связи, считаем необходимым отметить, что сегодня, 22 июня в 11:20 по местному времени, аварийное отключение высоковольтных воздушных линий электропередачи (ЛЭП) "Гюмри 220 кВ" (принадлежит ЗАО "Высоковольтные электрические сети") вызвали отклонения напряжения на подстанциях "Армавир", "Мецамор" и "Гюмри" компании "Электрические сети Армении".

Зарегистрированные отклонения считаются допустимыми в рамках нормативов, предусмотренных техническим регламентом, поэтому они не могут вызвать нарушений в системе водоснабжения. В настоящее время компания работает над устранением недостатков и планирует завершить работы сегодня, к 17:00", - подчеркнули в ЭСА.

В заключение в компании призвали "Веолия Джур" во избежание подобных недоразумений, впредь предоставлять общественности более точную информацию.