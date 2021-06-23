Среда, 23 Июня 2021 12:06

АрмИнфо.Армянский полузащитник итальянской «Ромы» Генрих Мхитарян провел уверенный прошлый сезон за римских «Волков», однако перед новой кампанией у футболиста могут появиться трудности.

Многие эксперты по итальянскому футболу ожидают непростое лето для Мхитаряна, а причина этого – приход на пост главного тренера «Ромы» португальца Жозе Моуриньо. Если предыдущий наставник «Волков», также португалец Паулу Фонсека всецело доверял полузащитнику из Армении, и тот отплачивал тренеру взаимностью в виде 15-ти забитых мячей и 13-ти голевых передач в различных турнирах, то новый «коуч» может изменить свое отношение к формированию состава. А с учетом того, что у Мхитаряна и ранее уже были не лучшие времена с Моуриньо в период выступлений армянина за английский «Манчестер Юнайтед», его будущее в «Роме» может оказаться под вопросом.

Такого же мнения придерживаются и беттинг-эксперты компании Лига Ставок, не исключающие смену клубной прописки Мхитаряна уже в летнее трансферное окно 2021-го года. В данный момент вероятность того, что Генрих покинет «Волков» оценена в 35%, что является весьма высоким показателем для игрока его статуса. Более детально ознакомиться с котировками на будущее Мхитаряна и других звезд европейского футбола, можно в специальных линиях, которые станут доступны если скачать приложение Лига Ставок на смартфон.

Отметим, что в качестве альтернативных вариантов продолжения карьеры Мхитаряна лидируют в основном английские и итальянские клубы. В частности, все та же Лига Ставок включает в топ-5 претендентов на переход Генриха такие команды, как «Милан», «Фиорентина», «Тоттенхэм», Эвертон» и «Аталанта». Впрочем, есть и исключение из правила – на шестом месте в погоне за армянином, по мнению экспертов, располагается российский чемпион – «Зенит».

Напомним, что контракт Мхитаряна с «Ромой» рассчитан до лета 2022-го года. Соответственно, если «Рома» и ее руководство не хотят уже спустя год отпускать Генриха в качестве свободного агента, и заработать на его трансфере, то они будут вынуждены действовать уже в ближайшее окно переходов. А приход Моуриньо, который явно не входит в число любимых наставников армянина, может стать катализатором этого процесса.