Вторник, 22 Июня 2021 16:52

АрмИнфо.И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян провел политические консультации с руководителями партии "Справедливая Армения, набравшей на внеочередных выборах 0,31% голосов (3922 человек), Норайром Норикяном и лидером блока "Альянс демократов Ширинян-Бабаджанян' (1,5% голосов) Левоном Шириняном.

Как сообщает пресс-служба правительства, Пашинян выразил сожаление, что партия Норикяна не прошла в парламент. Он попросил главу "Справедливой Армении" рассказать о планах на будущее, каким ему видится сотрудничество с правительством и внепарламентскими силами.

Норикян, в свою очередь, согласился с оценкой Пашиняна, озвученной накануне на митинге на площади Республики о том, что выборы положили конец политическому кризису в стране. Отметив, что судебно-правовая система является "ахиллесовой пятой" государства, он придал важность коренным реформам в данной сфере. "Партия "Справедливая Армения" была создана всего 4 месяцев назад, она видит необходимость в переменах политической среды, придании нового стимула", - заявил он.

Председатель Христианско-демократической партии Армении (член блока Ширинян- Бабаджанян) Левон Ширинян в ходе встречи с и.о. премьера заявил, что альянс сработал "исключительно эффективно". Он заверил, что будет рядом с правительством Пашиняна.

20 июня в Армении прошли внеочередные парламентские выборы, по результатам которого в Национальное Собрание Армении нового созыва прошли три партии. Согласно СМИ, в НС 8-го созыва будет 105 депутатов. Мандаты распределятся следующим образом: "Гражданский договор" - 72 мандата, блок "Айастан" ("Армения") - 27 мандатов, блок "Честь имею" - 6 мандатов. В парламенте прошлого созыва был 132 депутата.

Накануне и.о. премьер-министра РА Никол Пашинян чья партия "Гражданский договор" одержала убедительную победу на внеочередных парламентских выборах, провела встречу со своими сторонниками на площади Республики. Никол Пашинян в ходе своего выступления сообщил, что начинает политические консультации со всеми политическими силами, которые готовы вести диалог во имя будущего Армении. -