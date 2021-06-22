Вторник, 22 Июня 2021 16:46

АрмИнфо.Глава делегации Европарламента на Южном Кавказе, депутат Марина Калюранд и главный докладчик по Армении, депутат Андрей Ковач выступили с совместным заявлением в связи с прошедшими в Армении 20 июня внеочередными парламентскими выборами.

В заявлении, в частности, говорится: "Вчера в Армении состоялись внеочередные парламентские выборы. Мы поздравляем армянский народ с этим важным проявлением демократии, несмотря на сложную ситуацию.

Это поворотный момент для Армении, и мы надеемся, что четкие результаты выборов откроют для страны новую положительную страницу. После очень эмоциональной кампании армянскому обществу необходимо восстановить единство и консолидироваться вокруг общей цели, для построения лучшего будущего.

Из-за ограничений на поездки в связи с эпидемией Европейский парламент не смог направить своих наблюдателей. Тем не менее, Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ), Парламентская ассамблея ОБСЕ (ПА ОБСЕ) и Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направили международные миссии по наблюдению за выборами.

А миссии признали, что выборы были конкурентными и в целом хорошо организованными. Избирателям был предоставлен широкий выбор, при этом фундаментальные права и свободы в основном соблюдались.

Призываем все политические силы принять результаты выборов, воздержаться от агрессивной риторики и действий. Любые обвинения в беззакониях не должны использоваться для разжигания напряженности, их необходимо урегулировать согласно соответствующим процедурам жалоб и обжалования.

Надеемся на сотрудничество с новоизбранным Национальным Собранием для дальнейшего развития отношений между ЕС и Арменией, во благо наших граждан"