Вторник, 22 Июня 2021 13:42

АрмИнфо.Второй президент Армении, лидер блока "Айастан" ("Армения"-ред.) Роберт Кочарян не боится уголовного преследования. Об этом он заявил 22 июня на пресс-конференции, комментируя вчерашнее заявление Никола Пашиняна о том, что <Армения дала стальной мандат нынешнему правительству, этой политической команде установить диктатуру закона и права в стране>.

<Неужели я произвожу впечатление человека, который боится таких угроз? Три года нахожусь под таким давлением, но возглавил предвыборный блок и имеем достаточно хорошие результаты и будем второй политической силой в парламенте>,- заявил он.

Вместе с тем, Кочарян не верит в готовность Пашиняна начать политический диалог со всеми политсилами. "Вы видели руку примирения? Я - нет. Эта власть столько лгала, что ей нельзя верить", - сказал он, добавив, что Пашинян говорит одно, сразу после него члены его команды - другое. Подобные слова, как считает Кочарян, нацелены на внешний мир.

По мнению экс-президента, если власть Пашиняна на самом деле настроена на диалог, то как минимум 6 месяцев должна вести себя подобным образом, чтобы вселить доверие в то, что они говорят. "Не могу поверить, особенно, в этот момент, когда известного врача Армена Чарчяна хотят арестовать по нелепому обвинению. И лица, которые виновны в гибели 5 тысяч человек, пытаются арестовать врача, который спас тысячи жизней. Это настоящее лицо этой власти. Их призывы имеют нулевую ценность и не только для нас", - сказал он.

При этом, кандидат в премьеры от блока "Айастан" убежден, что, если члены блока все же возьмут депутатские мандаты, то только с повесткой стать будущей властью в стране. "Мы взяли первые окопы, там мы закрепимся до полноценной победы",- заявил Кочарян, добавив, что устранение от власти Пашиняна будет в его повестке до тех пор, пока в Армении не придет к власти национальное правительство.

И.о. премьер-министра РА Никол Пашинян чья партия "Гражданский договор" одержала убедительную победу на внеочередных парламентских выборах, накануне провела встречу со своими сторонниками на площади Республики. Никол Пашинян в ходе своего выступления предложил всем политическим силам начать действовать с новой простой точки, отказаться от лексикона нецензурной брани. Пашинян заверил, что открывается новая история для Армении и Арцаха, которую нужно начинать консолидировано на основе национальной идентичности. При этом он пообещал, что он будет служить примеров в этом деле. Глава правительства также заверил, что они не отказываются от ранее заявленных обещаний и в стране будет абсолютная законность.

Пашинян сообщил также, что с завтрашнего дня начнет проводить со всеми политическими силами, которые готовы вести диалог во имя будущего Армении. В заключение он отметил, что механизм конфискации незаконно нажитого имущества запущен и предложил всем тем, кто незаконно обогатился за счет государства, начать переговоры для возвращения разворованного.