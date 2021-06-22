Вторник, 22 Июня 2021 12:18

АрмИнфо. Европейский союз призывает все армянские политические силы работать вместе, чтобы эффективно решать проблемы, с которыми сталкивается Армения, в интересах ее граждан.

Об этом говорится в заявлении спикера ЕС в связи с прошедшими в РА внеочередными парламентскими выборами. В поступившем в АрмИнфо заявлении ЕС, еще раз констатируется, что 20 июня в Армении прошли досрочные парламентские выборы, добавив, что согласно предварительной оценке миссии по наблюдению за выборами Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, выборы были конкурентными и в целом хорошо организованными в короткие сроки.

"Избирателям был предоставлен широкий выбор, основные права и свободы в целом соблюдались, а кандидаты имели возможность свободно проводить избирательную кампанию. День выборов, включая подсчет голосов, в целом был оценен положительно. Как отметила миссия БДИПЧ / ОБСЕ, избирательная кампания была отмечена интенсивной поляризацией и омрачена все более подстрекательской риторикой среди ключевых соперников, препятствующей политическим дебатам. Миссия также отметила, что во время избирательной кампании женщин оставались на заднем плане", - отмечается в заявлении представителя ЕС.

В ЕС призвали любые жалобы или апелляции в отношении избирательного процесса рассматривать тщательно и оперативно, с использованием соответствующих процедур, предусмотренных правовыми рамками Армении.

"Европейский союз привержен поддержке стабильного, демократического и процветающего будущего Армении. Мы рассчитываем на тесное сотрудничество со всеми армянскими учреждениями, в том числе с новоизбранным парламентом и правительством. Европейский Союз призывает все политические силы работать вместе, чтобы эффективно решать проблемы, с которыми сталкивается Армения, в интересах своих граждан.

Европейский союз готов и дальше укреплять двусторонние отношения и поддерживать Армению в ее важной программе реформ, основанной на совместных обязательствах в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между ЕС и РА", - подытожил спикер ЕС.