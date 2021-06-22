Вторник, 22 Июня 2021 11:58

АрмИнфо. В продолжение телефонного разговора президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с генеральным директором ЮНЕСКО Одре Азуле, в последние месяцы между Азербайджаном и ЮНЕСКО был проведен ряд встреч в формате видео-конференций. Об этом сообщила начальник управления пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева.

"В ходе последней встречи, состоявшейся 21 июня 2021 года, азербайджанская сторона еще раз подчеркнула готовность принять миссию ЮНЕСКО и призвала организацию ускорить этот процесс. В частности, были проведены обсуждения по поводу визита миссии ЮНЕСКО в Агдамский и Физулинский районы и город Шуши", - сказала она, передает АПА.

Кроме того, Абдуллаева сообщила, что в результате обсуждений, проведенных между азербайджанской стороной и Верховным комиссариатом ООН по делам беженцев, была достигнута договоренность о реализации миссии комиссариата по делам беженцев на территории, затронутые конфликтом. "Азербайджан полностью готов принять и миссию Верховного комиссариата ООН по делам беженцев. В настоящее время мы ожидаем ответа от обеих организаций для завершения работы, связанной с визитом", - отметила Л.Абдуллаева.

Заметим, что согласно трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, миссия ЮНЕСКО еще в декабре прошлого года должна была посетить регион конфликта. Однако, Азербайджан всячески затягивает этот процесс, параллельно либо уничтожая армянское культурно-религиозно-историческое наследие либо фальсифицируя ее.