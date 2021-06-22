Вторник, 22 Июня 2021 11:54

АрмИнфо. За минувшие сутки в Армении было выявлено 77 новых случая заражения коронавирусом, что составляет 2% от числа граждан, сдавших тест. При этом выздоровело 70 человек, скончалось - 3.

Согласно сообщению Министерства здравоохранения, фактическое лечение на данный момент получают 2 550 пациентов. С момента вспышки пандемии в Армении было проведено 1 156 409 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 224 330 граждан (19,4%), выздоровело - 216 182 человека (96,3%), количество летальных исходов достигло 4502 (2%).

Кроме того, за прошедший день в Армении был выявлен 1 случай заражения коронавирусом, однако смерть наступила по причине другой болезни. Общее число подобных случаев достигло 1096.