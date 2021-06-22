Вторник, 22 Июня 2021 10:57

АрмИнфо. Блок "Армения" подверг резкой критике деятельность международных наблюдателей на выборах в РА.

Так, в заявлении, Блока отмечается, что на пресс-конференции 21 июня международная наблюдательская миссия, представляя предварительные данные мониторинга электорального процесса заявила, что выборы в основном прошли надлежащим образом, хотя остался ряд существенных вопросов.

В Блоке напомнили о том, что они не признают результаты выборов и обжалуют их в Конституционном суде Армении, а также приложит усилия для мобилизации других участников выборов, как для оспаривания результатов выборов, так и различных эпизодов избирательной кампании.

"Блок "Армения" периодически выражал серьезную обеспокоенность и представлял международному сообществу системные нарушения, которые допускала правящая сила во время предвыборной кампании. Блок также представил убедительные доказательства миссии БДИПЧ/ОБСЕ и другим зарубежным миссиям, действующим в Армении.

Нарушения были связаны со злоупотреблением служебным положением, распространением ненависти, злоупотреблениями в сфере уголовного правосудия. Состоявшиеся выборы противоречат принципам Копенгагенского документа 1990 года, а также другим международным обязательствам", - говорится в заявлении Блока, при этом подчеркивается, что эти сведения и заявления были оставлены без внимания международными наблюдателями.

В Блоке указали на очевидность того, что международные наблюдатели не смогли сохранить минимальные требования беспристрастности.

"Международные наблюдатели не должны быть компостерами решений Пашиняна и его политической команды. Результаты этих выборов, по сути, доказывают, что вера общественности в этот избирательный процесс была подорвана серьезными противоречиями, которые еще больше подчеркивают необходимость срочных изменений. Неудивительно, что многие избиратели обеспокоены легитимностью выборов и достоверностью их результатов.

Доверие общества к избирательному процессу важно с точки зрения участия в выборах и принятия их результатов. Это очень важно, особенно когда выборы проходят в сложных условиях, таких как война 2020 года в Нагорном Карабахе, особенно когда имеет место такой высокий уровень политической поляризации", - подытожили в блоке.

Отметим, что накануне международные наблюдатели дали положительную оценку организации и проведению электоральных процессов в Армении, указав на несколько незначительных нарушений, которые по их оценке не сказались на результатах выборов.

Меж тем, местные наблюдатели, а также офис Омбудсмена РА неоднократно озвучивал проблему сеяния вражды и ненависти в обществе, особенно со стороны действующей власти.