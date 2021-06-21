Понедельник, 21 Июня 2021 22:15

АрмИнфо. Казахстан в числе первых стран, пересмотревших стратегии национальной безопасности. Об этом сообщил заместитель директора Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Санат Кушкумбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Документ, который сейчас принят – Стратегия национальной безопасности Республики Казахстан на 2021-2025 годы – был утвержден на заседании Совета Безопасности под председательством Первого Президента Нурсултана Назарбаева. Конечно, Стратегия отражает те изменения, которые сейчас стремительно происходят в мире. Это связано с биологической безопасностью, и не только с вопросами борьбы с текущей пандемией коронавирусной инфекции. Также это вопросы экономической, технологической безопасности. Мы видим, как пандемия повлияла на экономическую ситуацию, на международную торговлю. Это все очень важные аспекты. Мы должны быть готовы к тому, чтобы купировать подобного рода вызовы и угрозы для экономики Казахстана. В принципе, сейчас все страны пересматривают свои стратегии безопасности, и Казахстан сделал это в числе первых, отреагировав на происходящее в мире», – сказал С.Кушкумбаев.

Эксперт отметил, что в Стратегии дается прогноз по изменениям в экономике и международных отношениях на ближайшие 5 лет. Этот документ ориентирует всю систему государственного управления, все общество на предотвращение и купирование разного рода кризисных явлений. Стратегия охватывает триаду «безопасность личности-безопасность общества-безопасность государства» и представляет собой тщательно проработанный документ, составленный с учетом экспертных мнений, предложений государственных органов. В целом, Стратегия согласуется с принципами «слышащего государства», с той политикой, которую проводит Президент Касым-Жомарт Токаев, и направлена на повышение устойчивости экономики, уход от ее сырьевой направленности, повышение ее конкурентоспособности, развитие инфокоммуникационной сферы.

С.Кушкумбаев также подчеркнул, что продовольственная безопасность является основой экономической безопасности, и это означает, что большое внимание должно уделяться развитию и повышению устойчивости сельскохозяйственного сектора. Кроме того, для Казахстана очень актуален вопрос водной безопасности, и он тесно увязан с международными отношениями, поскольку большая часть водотока в стране формируется на территории соседних стран. Поэтому, очень важно строить отношения с соседями, в первую очередь, с Россией и Китаем. В целом, в ближайшее время ожидается, что система международных отношений будет подвержена турбулентности, что связано, в значительной степени, с противостоянием глобальных игроков на международной арене. В таких условиях Казахстану нужно иметь четкие ориентиры во внешней политике, которая основана на многовекторности, прошедшей проверку временем и достаточно эффективной для защиты и продвижения национальных интересов.

Напомним, Глава государства подписал Указ «Об утверждении Стратегии национальной безопасности Республики Казахстан на 2021-2025 годы».