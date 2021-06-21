Понедельник, 21 Июня 2021 20:06

АрмИнфо. Вице-премьер и глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди поздравил президента Ильхама Алиева и народ Азербайджана с восстановлением территориальной целостности страны, выполнением соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и Победой. Об этом он заявил 21 июня на приеме у главы Азербайджана, сообщает ИА Turan.

По словам главы МИД РК, победа (в Карабахской войне) Азербайджана послужила укреплению мира и безопасности в регионе. В ходе беседы были затронуты экономические отношения, подчеркнута важность развития инвестиционных проектов и транспортных коридоров, отмечена важность увеличения объемов грузоперевозок в ближайшие годы и создания более благоприятных условий для унификации тарифов.

Была выражена надежда, что товарооборот будет восстановлен и увеличен после окончания пандемии. В этой связи стороны подчеркнули важность диверсификации торгово-экономического сотрудничества и расширения взаимного экспорта.