Понедельник, 21 Июня 2021 19:48

АрмИнфо.Центральная избирательная комиссия Армении на заседании 21 июня удовлетворила ходатайство Генпрокуратуры о возбуждении уголовного преследования в отношении директора Медцентра "Измирлян", члена блока "Армения" Армена Чарчяна за принуждение к голосованию на внеочередных парламентских выборах.

В пресс-службе Генеральной прокуратуры РА напомнили, что против Чарчяна было возбуждено уголовное дело по пункту 2 части 4 статьи 154.2 УК Армении (дача взятки избирателям, получение взятки, нарушение запрета на благотворительность во время выборов или воспрепятствование свободному волеизъявлению избирателя) 18 июня. В тот же день он был задержан, однако суд позже отказался его арестовать. В воскресенье утром главу Медцентра отпустили из-под стражи.

Также констатируется, что Генпрокуратура Армении ранее обратилась в ЦИК, поскольку Чарчян являлся кандидатом в депутаты от блока <Армения>. В Центризбирком были представлены ходатайства о получении согласия на возбуждение уголовного преследования.

"ЦИК РА на заседании 21 июня удовлетворила ходатайство Генпрокуратуры республики о возбуждении уголовного преследования в отношении Чарчяна. Комиссия направила соответствующие решения в следственный орган для проведения необходимых судебно- процессуальных действий. Предварительное следствие по делу продолжается", - говорится в сообщении Генпрокуратуры РА.

Как ранее сообщало АрмИнфо, ЦИК РА дал добро на уголовное преследование и лишение свободы кандидата в депутаты от блока "Честь имею".