Понедельник, 21 Июня 2021 18:42

АрмИнфо. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил Никола Пашиняна с успешным проведением внеочередных выборов.

"Сердечно поздравляю премьер-министра Никола Пашиняна с успешным проведением выборов с предварительными итогами победы партии "Гражданский договор". Желаю дальнейших успехов. Я ожидаю тесного сотрудничества с новым правительством Армении", - написал Гарибашвили в своем микроблоге в Twitter.

Свои поздравления направил и глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис. "Искренне поздравляем армянский народ с итогами вчерашних выборов в Национальное собрание. Явная победа демократии и проевропейской программы реформ Надеюсь на дальнейшее сотрудничество с обновленным правительством Никола Пашиняна", - подытожил он.

Отметим, что согласно обнародованным предварительным данным ЦИК РА, на внеочередных парламентских выборах победу одержал партия "Гражданский договор" Никола Пашиняна (53.9%), на втором месте блок "Армения" Роберта Кочаряна (21%). В парламент также проходит блок "Честь имею!" (5.2%) .

На 4-ом месте партия "Процветающая Армения", которая получила 3.9% голосов. Остальные политические силы вместе собрали всего 15.7%. Партия "ГД" во главе с Николом Пашиняном победила во всех регионах Армении, в том числе в Сюнике и в Ереване.