Понедельник, 21 Июня 2021 18:32

АрмИнфо. Внеочередные выборы в Национальное Собрание Республики Армения, возможно, и зафиксировали волеизъявление пришедших на избирательные участки людей, но не отразили настроения и чаяния армянского общества. Об этом говорится в заявлении главы Союза армян России (САР) Ара Абрамяна.

По его мнению, агитационная кампания, основанная на всеобщей лжи и фальсификации, получила логическое завершение. Зафиксировано множество нарушений.

"К сожалению, точно так же, как сбылся прогноз, сделанный нами в 2018 году, так и теперь, мы видим, что воспроизводившись, эта политическая сила, имея абсолютную власть, не будет способна решать какую-либо задачу, вытекающую из интересов и будущего государства и народа. С помощью политических технологий в очередной раз были использованы вера и наивность людей. Общество, которое годами питали лживой информацией, сломав его веру в государство и завтрашний день, было поставлено перед ограниченным выбором, не позволяющим думать о новой, пользующейся доверием альтернативе.

Спустя некоторое время мы все столкнёмся с горькой действительностью и станем очевидцами нового большого кризиса, в котором окажется наша страна. Политические, экономические и социальные трудности будут еще больше усугублены, возрастет миграция, обострятся напряжение и разобщенность. Армению ждут серьезные внутри - и геополитические испытания.

Дорогие соотечественники! Сейчас более чем когда-либо мы нуждаемся в широте коллективного мышления, чтобы вывести нашу Родину из этой ситуации. Армения нуждается в любви, солидарности и единстве, а не злобе и "стали". Я убежден, что, как много раз в истории, так и сейчас, наш народ сумеет проявить мудрость и терпение, объединиться и не стать жертвой больших геополитических игр и мелких внутриполитических интриг", - подытожил глава САР.