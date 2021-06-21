Понедельник, 21 Июня 2021 18:04

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 22 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-13:00 собственные дома на улицах Байдукова, Мхчяна, жилые дома 53 на пр. Багратуняцам 60а на улице Фрунзе, собственные дома на улицах Л.Хачикяна, Т.Саряна, Фрунзе, ЗАО “ВЕОН Армения”;

10:00-16:00 собственные дома квартала “Дурян”, собственные дома на улице Н.Степаняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в селе Ариндж;

11:00-17:00 жилые дома 117-117/2 и собственные дома на улице Саркавага, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улицах Канакера 10-12 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 8 на улице Акобяна, собственные дома на улицах Арабкира 37, 39 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улицах Шерами, Раффи (Роботов), улица Зовуни 30 и общежитие МЧС, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

14:00-17:00 жилые дома 43, 47 на пр. Багратуняца, жилые дома 33, 35 на пр. Багратуняца, жилые дома 3, 5, 7 на улице Е.Тадевосяна, собственные дома на улице Е.Тадевосяна, жилые дома 21, 26 на улице Горгагорцнери, собственные дома на улице Горгагорцнери и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 49, 51 на пр. Багратуняца;

в Армавирской области:

11:00-17:00 села Аревадашт, Талворик, Артамет, Вананд и Кохбаван;

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 села Рья Таза, Мирак, Мелик, Сипан, Гегарот, Авшен, Дерек, Мичнатун, Алагяз, Цилкар, Лернапар, Джамшлу;

в Араратской области:

10:00-13:00 частично село Аргаванд; частично 3-ий квартал, мэрия, компания “ВЕОН Армения”, школа N2, больница и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частично 2-ой квартал, кварталы “Каяран”, “Нор” в городе Масис; частично села Ранчпар и Сис; частично улица Араратян в городе Веди;

10:30-16:00 частично село Мхчян;

13:00-16:00 частично село Ранчпар; села Норамарг и Бардзрашен;

14:00-16:00 частично село Шагап;

в Вайоц Дзорской области:

14:00-16:00 села Гладзор, Вернашен, Меграовит; частично улицы Мурацана, Таманцинера, Георгяна, Гладзорян, Мшецу, Авагяна, Камо, Багдасаряна, Арсеняна, Баграмяна, Маштоца, Чаренца, Сюник, Айгедзори, Прошяна, Аракеляна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Ехегнадзор; село Аратес;

в Котайкской области:

10։00-16։00 село Нор Артамет и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); квартал “Нор”, ООО “Бульдок”, сервиз “Муш 95”, П/К-4, “ЭЛЕН А.К”, “Бриллиант”, ЧП “М.Джулфян” в общине Нор Гехи;

11։00-17։00 частично села Гегашен, Балаовит, Неркин Птгни, Дзорахбюр; частично квартал “Маяк” в Джрвеже; частично село Гарни;

в Гегаркуникской области:

10։00-16։00 община Арцванист и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-15։00 улица Мясникяна полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Мартуни;

12։00-16։30 села Лчаван, Макенис, Ахпрадзор, Карчахбюр, Цовак и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); ЗАО “Севан Ишхан”, воинская часть, участок национального парка “Севан”, ЧП “Хачатрян Сагарон”, станции сотовых операторов “ВЕОН Армения”, “Виваселл МТС”, “Юком” в Карчахбюре;

в Тавушской области:

11:00-13:00 квартал “Шамахян” в городе Дилижан;

в Лорийской области:

11:00-17:00 кварталы 1-14, улицы Ереванян, Эребуни, Пушкина, Абовяна, Демирчяна, Гагарина, Наири, Крупская, Шираза, Гетапня, Дпроцаканнери, Лчапня, Орджонокидзе, Ареваин, Латышакан, Худякова, Орбели, Горького, Ханджяна, Грибоедова, Туманяна, Джаукяна в городе Ташир; села Лернаовит, Медовка и Круглая Шишка;

в Сюникской области:

13:00-17:00 села Алидзор, Шинуайр, частично село Татев и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.