Понедельник, 21 Июня 2021 18:01

АрмИнфо. Партия <Просвещенная Армения> рраспространила заявление по внеочереднымм выборам в парламент 2021 года.

Как говоритс в заявлении, партия <Просвещенная Армения> выражает благодарность за каждый голос и заверяет, что каждый отданный нам голос продолжит служить интересам Республики Армения.

В то же время, в связи с состоявшимися 20 июня 2021 года внеочередными выборами ПА заявляет, что <Просвещенная Армения>, будучи прогосударственной парламентской силой, превыше всего ставит внутриполитическую стабильность и мир, <сделала максимум для преодоления в стране послевоенного кризиса и единственной возможностью этого были внеочередные парламентские выборы>.

Партия <Просвещенная Армения> заверяет, что "непоколебима в своей позиции, что выборы - это путь, чтобы граждане Республики Армения решили, какая власть должна сформироваться и руководить страной в дальнейшем".

Партия уважает решение народа и заявляет, что продолжит держать в повестке вопрос восстановления солидарности и единства в стране, и вновь подтверждает убежденность в том, что общенациональная консолидация является единственным путем противостояния вызовам, которые стоят перед страной.

Партия <Просвещенная Армения> желает прошедшим в парламент силам эффективной работы во благо Республики Армения.

<Партия <Светлая Армения> продолжит участвовать во всех политических процессах Армении и готовится к предстоящим осенью выборам в органы местного самоуправления>, - говорится в заявлении.

Напомним, что 20 июня в Армении прошли внеочередные выборы в парламент 8-го созыва. Согласно предварительным итогам ЦИК со всех 2008 избирательных участков Армении, в парламент прошли три политические силы: партия "Гражданский договор" - 53.92% (687 251 человек), блок "Армения" - 21,04% (268 165 человек), блок "Честь имею!" - 5.23% (66 633 человек). Партия "Процветающая Армения" - 3,96% (50416), партия "Республика" - 3,04%, "Просвещенная Армения" - 1,22% (15 557), Армянский национальный конгресс - 1,54% (19 647) в парламент не прошли.

В результате, партия "Гражданский договор", согласно и.о. главы правительства Николу Пашиняну, в парламенте получит конституционное большинство (минимум 71 депутат из 105-ти), что позволит сформировать правительство во главе с Николом Пашиняном. Блок "Айастан" ("Армения"-ред.), возглавляемый вторым президентом Робертом Кочаряном, считает опубликованные результаты парламентских выборов спорными.