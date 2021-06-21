Понедельник, 21 Июня 2021 17:42

АрмИнфо. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении одобрила хоатайство о задержании и уголовном преследовании кандидата в депутаты, подозреваемого в даче взятки, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Армении.

Согласно информации, ранее при реализации оперативных данных Ереванским управлением СНБ РА, выяснилось, что группа граждан, по предварительному сговору, лично и через посредников предложила или передала избрателям того же административного района взятку для голосования в пользу канидата в депутаты на выборах в парламент 20 тыс драмов (около 40 долларов США). Правоохранительные органы по итогам предварительно следствия задержали 2-х лиц.

Поскольку один из задержанных включен в избирательный список одного из блоков, участвующих в выборах, прокуатура обратилась в ЦИК с соответствуюим ходатайством, которое было одобрено на заседании 21 июня.

Ранее сообщалось, что в Вайоцдзорской области задержан кандидат в депутаты, руководитель регионального офиса блока <Честь имею> Гор Седракян