Понедельник, 21 Июня 2021 17:26

АрмИнфо. Глава МИД России Сергей Лавров призвал дождаться формирования правительства в Армении.

Так, 21 июня глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с Генсеком ОБСЕ Хельгой Шмид отвечая на вопрос, как повлияют итоги досрочных парламентских выборов в Армении на ситуацию в Карабахе и регионе, в частности сказал: "Быстрее всех хотите: Выборы только что состоялись, пока еще непонятно, как эти результаты скажутся на оформлении политической жизни в новых условиях. Давайте дождемся, пока там будет правительство. Мы по крайнем мере исходим из того, что трехсторонние соглашения, прекратившие войну, равно как и второе трехстороннее соглашение, запустившее процесс согласования конкретных форм всей экономической деятельности, снятия блокады - они работают и отвечают интересам всех вовлеченных сторон".

В свою очередь Шмид выразила свое согласие с мнение Лаврова: "Соглашусь с министром Лавровым. Выборы произошли только, что. Мы ожидаем публикации полного доклада наблюдателей, поэтому давайте дождемся формирования правительства".

Отметим, что согласно обнародованным предварительным данным ЦИК РА, на внеочередных парламентских выборах победу одержал партия "Гражданский договор" Никола Пашиняна (53.9%), на втором месте блок "Армения" Роберта Кочаряна (21%). В парламент также проходит блок "Честь имею!" (5.2%) .

На 4-ом месте партия "Процветающая Армения", которая получила 3.9% голосов. Остальные политические силы вместе собрали всего 15.7%. Партия "ГД" во главе с Николом Пашиняном победила во всех регионах Армении, в том числе в Сюнике и в Ереване.