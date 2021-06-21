Понедельник, 21 Июня 2021 17:23

АрмИнфо. Уже сегодня мы можем зафиксировать, что по итогам внеочередных выборов в Армении сформировался парламент, управляемый внешними силами. Подобное мнение выразил АрмИнфо независимый аналитик Саро Сароян.

"В этом парламенте собраны пророссийские силы. Силы, разные в своей методике управления, но одинаковые, по своему содержанию и сути. И эта внешняя управляемость призвана решить внешние же проблемы и задачи, нерешенные предыдущим парламентом. И вот здесь уже будут играть роль и бывшие президенты Кочарян и Саркисян. Конфронтация между ними и Пашиняном последних двух месяцев теперь перейдет в стены парламента и затронет все институты власти с целью решения, так или иначе связанной с Арменией повестки внешних сил", - считает он.

Ситуация вокруг Сюникской области, на взгляд аналитика, является первым тому примером. Геополитическое значение данной области в основном определяется "Зангезурским коридором", как его именуют в Баку и Анкаре. И контроль над данным коридором - это задача, которую необходимо реализовать как Турции и Азербайджану, так и России. Что в условиях существования прежнего парламента было весьма затруднительно. Прежний парламент, на взгляд аналитика, был неспособен решать подобные задачи, в первую очередь, в силу собственной неспособности представить обществу логическую цепь в пользу реализации подобного сценария.

По оценкам Сарояна, именно жесткая конфронтация между двумя полюсами - Пашиняном и Кочаряном - внутри Армении является залогом их зависимости от внешних рычагов, побуждающей их двигаться в направлении реализации этих планов. "В этом свете, представляется, необходимым понять, чем завершиться это столкновение теперь уже в стенах нового парламента.

В этом свете, он отметил разницу между позиционированием "Гражданского договора" и тем, как эта сила строит отношения с Россией на деле - практически ни на шаг не отклоняясь от российской орбиты. На взгляд Сарояна, Пашиняна и его окружения именуют в Москве "соросятами" с единственной целью - облегчить реализацию российской повестки в Армении. Все это армянское общество наблюдало в дни прошлогодней войны, это происходит сейчас, и в рамках и при помощи нового парламента это будет происходить в ближайшем будущем.

"Но здесь возникает один немаловажный вопрос - а не приведет ли все это к усилению антироссийских настроений в Армении. Откуда возникает второй вопрос - а не воспользуется ли этим в дальнейшем в своих интересах Запад? Убежден, что текущая вакханалия без последствий не останется и вполне может привести к формированию совершенно новых геополитических реалий", - подчеркнул он.

Все это, на взгляд аналитика, оставляет глубокий след на общественных настроениях. И вот тут, считает он, важно подчеркнуть, что генерация антироссийских настроений в Армении своей кульминации все еще не достигла. И именно поэтому на ситуацию необходимо смотреть не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе. "Соответственно, можно заключить, что в смысле отражения общественных настроений и их дальнейшего проецирования на геополитику, новый парламент и новое правительство будут всего лишь переходными этапами", - подытожил аналитик.

Напомним, что по предварительным итогам состоявшихся 20 июня в Армении внеочередных парламентских выборов, после подсчета Центризбиркомом голосов со всех 2008 участков, победила партия и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" - 53,92% - 687 251 голосов. Пашинян победил во всех регионах Армении, включая Ереван. Из остальных, принявших участие в выборах 25 политических сил в новом парламенте будут представлены лишь блок экс-президента Армении Роберта Кочаряна "Армения" - 21,04% - 268 165 голосов и в качестве, предусмотренной законодательством, третьей силы, набравший 5,23% блок "Честь имею". Все остальные политические силы вместе собрали 15.7%. Из 2,578 миллиона граждан, обладающих избирательным правом, в голосовании приняли участие 1 281 174 или 49,4% избирателей.