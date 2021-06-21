Понедельник, 21 Июня 2021 17:01

АрмИнфо. Внеочередные парламентские выборы в Армении указали на наличие проблем в судебной и правоохранительной системах, где есть необходимость в коренных преобразованиях. Об этом в ходе пресс-конференции заявил член инициативы <Независимый наблюдатель>, правозащитник Артур Сакунц.

В этой связи он отметил, что не наблюдатели должны проявлять инициативу для выявления нарушений и сигнализировать о них, а правоохранительным органам надо проводить соответствующие мероприятия. Вместе с тем Сакунц указал и на пробелы в Избирательном кодексе, ввиду чего в ходе предвыборной кампаний были зарегистрированы случаи злоупотребления административным ресурсом. "Это говорит о том, что нам нужны коренные и качественные изменения в избирательном законодательстве, чтобы в дальнейшем исключить подобные риски", - сказал член инициативы.

Беспокойство, по его словам, вызвала и ненадлежащая подготовка членов комиссий на избирательных участках с точки зрения владения законом, начиная от членов, и заканчивая председателями. В свою очередь представитель инициативы <Независимый наблюдатель> Даниел Иоаннисян рассказал, что в результате мониторинга избирательного процесса было выявлено несколько десятков нарушений, из коих 52% касались тайны голосования. Немало нарушений, по его словам, касались и агитационной работы в день выборов, в частности 37,5% связанные с блоком "Армения", 15,7% - с блоком "Честь имею", 14% - связаны с "Гражданским договором" , 4,7% - ППА и "Национально- демократическим полюсом". Вместе с тем Иоаннисян рассказал, что в 10% избирательных участках гражданам были предоставлены не все 25 бюллетеней, в 10% - бюллетени выносились, в 10% случаях граждане выполняли свой гражданский долг при сопровождении других лиц, причем последние не спрашивали у избирателя мнения. На трети избирательных участков при волеизъявлении граждан присутствовали другие лица.

Он также рассказал, что правоохранительным органам было отправлено 30 сообщений, львиная доля которых касалась избирательных взяток, а часть незаконного влияния на избирателей. В этом контексте Ионнисян отметил, что в основном сигналы о случаях избирательных взяток и давления со стороны работодателей касались блока "Армения". В частности, в этом ключе он назвал следующие предприятия: "Газпром", Зангезурский медно-молибденовый комбинат, "Элсети", и др. Давление, по его словам, было оказано и в органах местного самоуправления, и их структурах. Сигналы о злоупотреблениях административным ресурсом в основном были зафиксированы во время митингов партии "Гражданский договор".

Вместе с тем, было отмечено, что в 4 избирательных участках зарегистрировано несоответствие с количеством избирателей и числом бюллетеней.