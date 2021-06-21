Понедельник, 21 Июня 2021 16:58

АрмИнфо. Тбилиси готов работать в трехстороннем формате Грузия-Азербайджан- Армения для реализации геополитически важных проектов. Об этом, как передает Грузия Онлайн, заявил вице-премьер, глава внешнеполитического ведомство Грузии Давид Залкалиани.

Согласно информации, выступая на дипломатическом форуме в Турции, Залкалиани отметил, что Азербайджан и Турция стратегические партнеры Грузии. Он также подчеркнул исторические и дружественные связи с Арменией.

"Перед нами сегодня очень много возможностей. По нашей территории проходят нефте- и газопроводы", - напомнил Залкалиани.

Он подчеркнул, что это - демонстрация сотрудничества на практике. Залкалиани отметил, что Тбилиси готов сотрудничать в формате Грузия-Азербайджан-Армения с точки зрения регионального сотрудничества. Министр подчеркнул, что усиление такого сотрудничества - безусловный приоритет страны.

В этом контексте Залкалиани отметил важность реализации конкретных проектов, которые будут способствовать расширению экономического сотрудничества, транспортных связей с точки зрения использования потенциала Каспийского и Черного морей.

Он также подчеркнул, что без стабильности невозможно говорить о развитии и процветании. Министр призвал стороны активно работать, несмотря на ограниченные ресурсы.

Залкалиани коснулся и гуманитарного соглашения, достигнутого между Арменией и Азербайджаном при содействии премьер-министра Грузии.