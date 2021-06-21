Понедельник, 21 Июня 2021 16:54

АрмИнфо. В Кремле внимательно следили за поступающей из Армении информацией о состоявшихся выборах, где убедительную победу одерживает партия Никола Пашиняна.

"Мы очень внимательно отслеживаем информацию, которая из Еревана (поступает - ИФ), мы приветствуем информацию центральной избирательной комиссии Армении о том, что эти выборы состоялись. И, конечно, мы видим, что убедительную победу одержала партия Пашиняна",

- сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Пресс-секретарь президента поздравил народ Армении с выбором. "Армения - наш ближайший союзник, партнер и, конечно, мы желаем, чтобы этот выбор армянского народа помог справиться с теми трудностями, которые сейчас переживает страна, и выйти на устойчивую траекторию развития, в том числе и путем реализации трехсторонних договоренностей, которые были достигнуты и подписаны при непосредственном участии президента России", - сказал Песков, которого цитирует Интерфакс.

Отметим, что согласно обнародованным предварительным данным ЦИК РА, на внеочередных парламентских выборах победу одержал партия "Гражданский договор" Никола Пашиняна (53.9%), на втором месте блок "Армения" Роберта Кочаряна (21%). В парламент также проходит блок "Честь имею!" (5.2%) . Именно эти силы пройдут в парламент страны.

На 4-ом месте партия "Процветающая Армения", которая получила 3.9% голосов. Остальные политические силы вместе собрали всего 15.7%. Партия "ГД" во главе с Николом Пашиняном победила во всех регионах Армении, в том числе в Сюнике и в Ереване.