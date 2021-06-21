По фактам проникновения на избирательный участок с оружием, применения насилия, попыток фальсификации бюллетеней, нарушения тайны голосования возбуждено три уголовных дела, два лица привлечен к ответственности в качестве подозреваемых. Они отпущены на свободу под подписку о невыезде. По оставшимся 86 случаям готовятся дополнительные материалы.

АрмИнфо .В Следственный комитет Армении по состоянию на 09:00 21 июня поступило и подготовлено 87 материалов по фактам воспрепятствования реализации избирательного права в день голосования на внеочередных парламентских выборах 20 июня 2008 года, а также 2 уголовных дела.

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