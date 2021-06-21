Понедельник, 21 Июня 2021 13:07

АрмИнфо.Блок "Айастан" ("Армения"-ред.), возглавляемый вторым президентом Робертом Кочаряном, считает опубликованные результаты парламентских выборов спорными. "Опубликованные результаты весьма противоречивы и не внушают доверия", - говорится в распространённом заявлении.

В блоке "Айастан" отметили, что результаты выборов противоречат тем процессам и проявлениям в общественной жизни, которые наблюдались в течение последних восьми месяцев. "Многотысячные митинги оппозиционных сил и очевидные малочисленные мероприятия власти, кризис доверия в стране говорят о совершенно других настроениях. Серьезнейшим основанием для нехватки доверия служат сотни сигналов с избирательных участков, свидетельствующих об организованных и спланированных фальсификациях", - отмечается в заявлении.

Принимая во внимание вышесказанное, блок "Айастан", "ставит перед собой задачу провести углубленное, обоснованное расследование предполагаемых нарушений". "Пока все проблемные вопросы не получили исчерпывающих разъяснений, сомнения не развеяны, блок "Айастан" не будет признавать результаты выборов", - говорится в заявлении

Напомним, что 20 июня в Армении прошли внеочередные выборы в парламент 8-го созыва. Согласно предварительным итогам ЦИК со всех 2008 избирательных участков Армении, в парламент прошли три политические силы: партия "Гражданский договор" - 53.92% (687 251 человек), блок "Армения" - 21,04% (268 165 человек), блок "Честь имею!" - 5.23% (66 633 человек).

В парламент не прошли: партия "Процветающая Армения" - 3,96% (50416), партия "Республика" - 3,04%, "Просвещенная Армения" - 1,22% (15 557), Армянский национальный конгресс - 1,54% (19 647).

В результате, партия "Гражданский договор" в парламенте получит конституционное большинство (минимум 71 депутат из 105-ти), что позволит сформировать правительство во главе с Николом Пашиняном.