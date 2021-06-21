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|Наблюдатели от МПА СНГ провели встречу с руководством мониторинговой миссии БДИПЧ/ОБСЕ
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АрмИнфо. "Окончательного результата в связи с внеочередными парламентскими выборами в Армении пока нет. Но по предварительным результатам можно сказать, что ситуация в Армении стабилизируется", считает посол Германии в Азербайджане Вольфганг Маниг.
Дипломат выразил уверенность в том, что после стабилизации ситуации можно будет продолжить переговоры между Москвой, Баку и Ереваном в соответствии с трехсторонним заявлением.
"Российское правительство возобновит переговоры. Надеемся, обсуждения будут плодотворными, и верим, что могут быть укреплены меры доверия и безопасности, в ближайшие месяцы и годы будут подвижки в сторону установления мира между двумя народами и странами", - сказал дипломат, передает АПА
|"Честь имею!": Реальное оппозиционное поле должно признать свои ошибки и упущения
|ЦИК удовлетворила ходатайство Генпрокуратуры об уголовном преследовании члена блока "Армения" Армена Чарчяна
|Грузия и Литва поздравили Никола Пашиняна с успешным проведением внеочередных выборов
|Глава САР: Армению ждут серьезные внутри - и геополитические испытания
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Партия <Просвещенная Армения> желает прошедшим в парламент силам эффективной работы
|Байрамов заверяет: Азербайджан выступает за восстановление отношений с Арменией
|Блок "Армения" приступает к политконсультациям с целью коллективного обращения в Конституционный суд
|ЦИК дала добро на уголовное преследование и лишение свободы кандидата в депутаты от блока <Честь имею>
|Глава МИД России и Генсек ОБСЕ призвал дождаться формирования правительства в Армении
|Аналитик: Новый парламент и новое правительство будут всего лишь переходными этапами
|Генсек ОБСЕ считаем участие России в урегулировании конфликта между Ереваном и Баку хорошей площадкой для достижения мира
|Политолог: 20-го июня в Армении произошел рестарт бюрократической легитимности правительства Пашиняна
|Эксперты: Выборы в Армении указали на проблемы в правоохранительной и судебной системах
|Наблюдатели БДИПЧ/ОБСЕ, ПАСЕ и ПА ОБСЕ в целом позитивно оценивают ход организации и проведения внеочередных выборов в Армении
|Тбилиси готов работать в трехстороннем формате Грузия-Азербайджан-Армения
|ЮКЖД напоминает о необходимости соблюдения норм безопасности
|В Кремле прокомментировали итоги выборов в Армении
|В СК Армении поступило 89 материалов по фактам воспрепятствования реализации избирательного права на выборах
|Миссия наблюдателей СНГ: Нарушения во время выборов в Армении не имели системного характера и не повлияли на их результаты
|Блок Кочаряна не будет признавать результаты выборов пока все сомнения не развеяны
|Посол Германии: Предварительные результаты выборов в Армении дают основания думать о стабилизации ситуации в стране
|Мнение: Надо готовиться к суверенным решениям в Сюнике и очередным досрочным выборам в Ереване
|За сутки в Армении выявили всего 26 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 63 человека
|Российский эксперт о выборах в Армении: С помощью прошлого будущее выиграть сложно
|В Армении вакцинировалось от коронавируса 64 293 человека
|Никол Пашинян возглавит будущее правительство Армении
|Никол Пашинян: Народ Армении принял свое решение - произошло то, что ожидалось
|ЦИК обобщила данные со всех избирательных участков Армении: в парламент проходят три политические силы
|В ЦИК подсчитали данные с 168 избирательных участков - определяются лидеры
|ЦИК РА опубликовал первые предварительные данные: пока убедительно лидирует партия Пашиняна
|В ЦИК подсчитали данные с 80 избирательных участков: «Гражданский договор» пока лидирует
|"Электрические сети Армении" выступили с разъяснениями в связи с массовыми отключениями электроэнергии в областях страны
|Глава ЦИК Армении обнародовал результаты электронного голосования
|Наблюдатели ПА ОДКБ приняли Итоговое заключение по досрочным выборам в парламент Армении
|"Независимый наблюдатель" в течение дня представил 7 сообщений о нарушениях в ходе голосования на выборах в Армении
|ЦИК Армении представил данные о расходах партий и блоков на избирательную кампанию
|ЦИК Армении: 1 млн 281 тыс граждан приняли участие во внеочередных выборах
|На номер "горячей линии" Полиции РА поступило 87 сигналов о нарушениях в ходе выборов
|Миссия МПА СНГ не зафиксировала серьезных нарушений на выборах в Армении
|В Армении завершилось голосование по внеочередным парламентским выборам
|Наблюдатели от МПА СНГ провели встречу с руководством мониторинговой миссии БДИПЧ/ОБСЕ
|Мевлют Чавушоглу коснулся выборов в Армении
|МПА СНГ наблюдает за ходом выборов в Армении
|Наблюдатели ПА ОДКБ зафиксировали незначительные нарушения в ходе парламентских выборов в Армении
|Наиболее высокая явка на внеочередные парламентские выборы в Армении зарегистрирована в Сюнике
|В Полицию РА поступило 57 сигналов о нарушениях избирательного процесса
|Чавушоглу: МИД Турции в кратчайшие сроки направит дипломатов в Шуши
|СК и офис Омбудсмена Армении представили статистику нарушений в ходе выборов на 15.00 часов
|"Честь имею": выборы в парламент 8-го созыва беспрецедентны по количеству избирательных правонарушений
|Офис Омбудсмена и Генпрокуратура Армении напоминают: фотографирование и распространение бюллетеней уголовно наказуемое деяние
|Лидер движения 5165 отдала свой голос <за армян и Армению>
|ЦИК: По положению на 14:00 явка на выборы в Армении в целом по Республике составила 26, 82%
|В Минобороны Армении опровергают информацию о направлении военнослужащих при реализации избирательного права
|Ереван: Манипулирование Баку проблемами беженцев и постыдная практика превращения их в инструмент политического давления достойны осуждения
|Глава штаба блока "Армения" обратился в офис Омбудсмена по причине проведения необоснованного обыска
|Залкалиани: С точки зрения регионального сотрудничества мы готовы работать в формате Грузия-Азербайджан-Армения
|Национально-демократический полюс о возможных поствыборных столкновениях: готовится почва для установления хаоса в стране
|Бабаджанян назвал фейком информацию о том, что в его автомобиль стрелял член блока "Ширинян-Бабаджанян"
|Эти выборы резко отличаются от всех предыдущих. Делать какие-либо прогнозы - дело неблагодарное: Серж Саргсян
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