Понедельник, 21 Июня 2021 13:04

АрмИнфо. "Окончательного результата в связи с внеочередными парламентскими выборами в Армении пока нет. Но по предварительным результатам можно сказать, что ситуация в Армении стабилизируется", считает посол Германии в Азербайджане Вольфганг Маниг.

Дипломат выразил уверенность в том, что после стабилизации ситуации можно будет продолжить переговоры между Москвой, Баку и Ереваном в соответствии с трехсторонним заявлением.

"Российское правительство возобновит переговоры. Надеемся, обсуждения будут плодотворными, и верим, что могут быть укреплены меры доверия и безопасности, в ближайшие месяцы и годы будут подвижки в сторону установления мира между двумя народами и странами", - сказал дипломат, передает АПА