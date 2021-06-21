Понедельник, 21 Июня 2021 11:23

АрмИнфо. За минувшие сутки в Армении было проведено 2 768 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 26 граждан (2,1%), выздоровело 63 человека, скончался - 1.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения, фактическое лечение по положению на 11:00 21 июня получают 2 547 пациентов.

С момента вспышки пандемии в Армении выявили 224 253 случая заражения коронавирусом (19,4%), при этом выздоровело 216 112 граждан (96,4%), число летальных исходов достигло 4 499 (2%). В общей сложности в стране провели 1 152 631 тест на коронавирус