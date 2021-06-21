Понедельник, 21 Июня 2021 11:17

АрмИнфо.С помощью прошлого будущее выиграть сложно. Такое мнение выразил ведущий научный сотрудник Центра евро- атлантической безопасности Института международных исследований МГИМО Сергей Маркедонов, касаясь итогов внеочередных выборов в Армении.

Он напомнил, что еще в феврале писал, что несколько месяцев протестной активности в Армении показали, что с реальными альтернативами Николу Пашиняну имеется определенный дефицит. Эксперт считает, что даже поражение в Карабахе не производит нокаутирующего эффекта.

"В армянском обществе есть понимание, что, несмотря на все промахи и ошибки Пашиняна и действующего правительства, у легенд прошлого (безо всякой иронии) нет ресурсов для слома нынешнего геополитического статус-кво. Каким бы брест-литовским или александропольским послевкусием он ни обладал. Нет сегодня и внешних интересантов новых досрочных выборов в Армении. Так, Владимир Путин не раз высказался в том духе, что популистская критика Пашиняна с "патриотических позиций" не поможет ни карабахскому урегулированию, ни ситуации на Кавказе в целом, ни положению внутри Армении", - считает российский политолог.

При этом Маркедонов добавил, что еще в марте 2021 года несколько дней провел в Ереване и видел закрытый проспект Баграмяна (специально под массовые акции), но самих акций там не было, кучка человек в десять лениво перемещалась от палатки к палатке. "И поэтому в конце марта 2021 года я зафиксировал: "Однако самой слабой стороной оппозиции сегодня является ее раздробленность, преобладание личных амбиций над стратегией и отсутствие системного видения пост-карабахской ситуации". И тогда же предложил "проведение серии прикладных социологических исследований о реальном влиянии карабахского фактора на формирование приоритетов армянского общественного мнения. Не исключено, что ключевое значение борьбы за Карабах в обществе по сравнению с 1990- началом 2000-х гг. будет снижаться", - заметил эксперт.

"Собственно, результаты на табло. Пашинян победил. Честно скажу, не предполагал, что выиграет с таким результатом. Не 70, как в 2018 году, а порядка 54%. Я думал, что примерно 35% будет, а Кочарян­около 15-18%, в итоге получил 21%. Около 9% ушли в песок (Честь имею и Царукян, не прошли в парламент). Но, настроения то есть, никуда они не денутся. По факту парламент двухцветный, также мой просчет, думал, что 3-4 фракции будут. Урок один. И самый главный. С помощью прошлого будущее выиграть сложно. Еще Ортега-И-Гассет говорил, что нация строится не столько прошлым, сколько будущим. Будущее может быть ужасно, но если у такого взгляда на перспективы, есть сторонники, то они выигрывают", - подытожил Маркедонов.

ЦИК обобщила данные со всех 2008 избирательных участков Армении. Серьезной поддержкой граждан заручились три политические силы: - Партия <Гражданский договор> (53.9%) - Блок <Армения> (21%) - Блок <Честь имею!> (5.2%) . - партия <Процветающая Армения> получила 3.9% голосов. Остальные политические силы вместе собрали всего 15.7%.

Отметим, что партия "ГД"во главе с Николом Пашиняном победила во всех регионах Армении, в том числе в Сюнике и в Ереване. В парламент проходят две политические силы.