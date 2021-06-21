Понедельник, 21 Июня 2021 10:54

АрмИнфо.По положению на 20 июня с.г. в Армении вакцинировалось от коронавируса 64 293 человека. Об этом говорится в официальном сообщении Министерства здравоохранения РА в Фейсбук.

В частности, Минздрав напоминает, что вакцинация граждан в Армении производится ежедневно в организациях первичной охраны здоровья, а в выходные дни установлен специальный рабочий график - с 10:00 до 16:00 .

Вместе с тем, сообщается, что действуют несколько мобильных пунктов вакцинации граждан в Ереване (на Северном проспекте, у комплекса "Каскад", ярмарки "Вернисаж", кинотеатра "Москва", в парке напротив Центрального банка, у станции метро "Еритасардакан", в торговых центрах "Далма" и "Мегамолл"), а также на площади Вардананц в Гюмри, площади Айка в Ванадзоре, и напротив мэрии в Дилижане. В Армении могут вакцинироваться также иностранные граждане. Вакцинация производится бесплатно.

Согласно источнику, китайский препарат "Коронавак" и британо-шведский Astra Zeneca доступны для всех желающих граждан, Спутник V на данном этапе предусмотрен для граждан, имеющих хронические заболевания, а также медработникам, сотрудникам и подопечным Центров социальной опеки в возрасте от 18 до 54 лет.

Напомним, что ранее глава Минздрава РА Анаит Аванесян сообщала, что к концу 2021 года предусмотрено вакцинировать 20% населения Армении.

Отметим, что по положению на 11:00 20 июня в Армении в общей сложности было проведено 1 149 863 теста на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 224 227 граждан (19,5%), выздоровело 216 049 человек (96,4%), скончалось 4 498 (2%).-