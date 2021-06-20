Воскресенье, 20 Июня 2021 16:14

АрмИнфо. По положению на 14:00 явка на внеочередные парламентские выборы в целом по Республике Армения составила 26, 82% или 695 626 граждан. Как сообщила член ЦИК Сильва Маркосян, в общей сложности, в Армении имеют право принять участие в голосовании 2 593 572 граждан.

Как отметила далее представитель ЦИК, в Ереване право на участие в голосовании имеют 859 тыс., человек, из коих по положению на 14:00 в избирательном процессе приняли участие 251 504 человека, что составляет 29,28%.

Наиболее высокая явка зарегистрирована в Сюникской области - 33,37%. Из 109 726 граждан, имеющих право на участие в голосовании свой гражданский долг выполнили 36 619 человек.

В Арагацотнской области из 117 472 граждан проголосовали 28 987 или 24,68%, в Араратской области свое право на голосование реализовали из 223 360 граждан 58 767 или 26,31%, в Армавирской области из 235 840 - 51 536 человек или 21,85%.

В Гегаркунике, по словам Маркосян, из 189 527 граждан, в голосовании приняли участие 46 268 или 24,41%, в Лорийской области - из 233 552 - голосовали 61 081 или 26,15%, в Котайке из 242 022 - 66 645 или 27,54%, в Шираке из 226 763 - 47 969 или 21,15%, в Вайоцдзоре из 46 620 - проголосвали 13 568 человек или 29,1% и в Тавуше из 109 690 - 32 682 или 29,74%.

Отметим, что данные о количестве избирателей по версии Полиции и по версии ЦИК разняться. По данным Полиции число избирателей составляет 2.578.678 человек, а по данным ЦИК - 2 593 572. Почему "попали в немилость" у Полиции 14894 гражданина - не известно!