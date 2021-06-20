Воскресенье, 20 Июня 2021 15:57

АрмИнфо.В Минобороны опровергают информацию о том, что военнослужащих в воинских частях направляют при реализации своего избирательного права.

Так, в заявлении МО Армении, констатируется, что в социальных сетях и ряде СМИ тиражируется информация о том, что во время голосования на внеочередных парламентских выборах 20 июня 2021 года военнослужащим дали указания голосовать за определенную политическую силу.

"Все подобные сведения в Министерстве обороны подвергаются детальному изучению. Имеющиеся на данный момент утверждения в публикациях не соответствуют действительности. Очевидно, что утверждения об указаниях основываются исключительно на фактах скоординированного привоза военнослужащих на избирательные участки, а видеоматериалы к публикациям являются свидетельством сказанного: в этих видеоматериалах всего лишь изображены находящиеся у избирательных участков военнослужащие, а утверждения о даче указаний - предположения авторов этих видеоматериалов, которые лишены какого-либо обоснованного аргумента.

Более того, на данный момент на избирательных участках, указанных в публикациях, со стороны членов избирательной комиссии нарушений при голосовании военнослужащих не зафиксировано", - отметили в МО РА, добавив, что военнослужащих привоз на участки группами, поскольку таков устав, который предполагает скоординированного осуществления их перемещения.

"Что касается предвыборного процесса и самого голосования, то есть соответствующий приказ министра обороны, которым категорически запрещается проведение предвыборной агитации среди военнослужащих и направление голосования в пользу какого-либо кандидата. Убедительно призываем воздержаться от необоснованных, не подтвержденных утверждений о голосовании военнослужащих. Министерство обороны продолжает изучать сообщения, связанных с голосованием военнослужащих", - отметили в МО РА.

Отметим, что с раннего утра ряд политических сил сигнализировали о том, что воинских частях военнослужащих направляли при волеизъявлении.