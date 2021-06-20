Воскресенье, 20 Июня 2021 15:53

АрмИнфо.В этом году Международный день беженцев для Армении и армянского народа переосмысляется с появлением новых вызовов. Об этом говорится в заявлении МИД Армении в связи с Всемирным днем беженцев. В армянском внешнеполитическом ведомстве отметил, что в этот день, беженцам по-прежнему грозит принудительная депортация.

"Война, развязанная Азербайджаном против Арцаха в сентябре 2020 года, привела к массовым депортациям. Около 90 000 человек были вынуждены покинуть свои дома и поселиться в Армении, 88% из них составляли женщины и дети. Эти люди были вынуждены покинуть свои дома и имущество, накопленное поколениями, чтобы спастись от массовых преступлений. Большинство перемещенных лиц, особенно из Шуши и Гадрутского района, не могут сегодня вернуться в свои дома, поскольку они находятся под контролем Азербайджана.

Многие из них - повторно депортированные лица, которые были насильственно перемещены в 1990-е годы в результате агрессии против народа Арцаха из населенных пунктов, которые перешли под контроль азербайджанских сил и подверглись этнической чистке.

В частности, это касается армян, перемещенных из сел на севере Мартакертского район и из Шаумянского района, и которые поселились на территориях, находящихся под контролем Республики Арцах. Во время недавней агрессии Азербайджана в сентябре- ноябре 2020 эти люди во второй раз беженцами, столкнувшись с последствиями гуманитарного кризиса.

Не реализован 7-ой пункт трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 г., который гласит, что "внутренне перемещенные лица и беженцы должны вернуться на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев"", - подчеркнули в МИД Армении.

В Армянском внешнеполитическом ведомстве еще раз подчеркнули, что права арцахских армян до сих пор не восстановлены и, прежде всего, безопасное возвращение в места своего проживания и создание соответствующих условий, в том числе путем деоккупации территорий Республики Арцах, находящихся под контролем Азербайджана.

Вместе с тем в МИД Армении подчеркнули, что политизируя вопрос оказания гуманитарной помощи пострадавшему населению, Азербайджан препятствует въезду международных организаций и, в частности, международных гуманитарных организаций в Арцах.

"В результате создается беспрецедентная гуманитарная ситуация, когда более семи месяцев после окончания боевых действий, внутренне перемещенные лица в Арцахе лишаются всеобъемлющей международной гуманитарной защиты. Армения неоднократно обращала внимание международного сообщества на уязвимость населения, проживающего в зонах конфликтов, призывая к их защите на основе международного права, прежде всего, принципа универсальных прав человека.

Манипулирование проблемами беженцев и постыдная практика превращения их в инструмент политического давления достойны осуждения. Реализация гуманитарных программ, оказание экстренной гуманитарной помощи населению, находящемуся в кризисной ситуации, должны осуществляться вне зависимости от каких-либо обстоятельств, в том числе от статуса местности", - подытожили в МИД РА.