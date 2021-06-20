Воскресенье, 20 Июня 2021 15:11

АрмИнфо.Сразу после выборов и прохождения в парламент, Национально-демократический полюс (переименованная "Сасна црер") в соответствии с требованиями переходного периода, приступит к формированию переходного правительства, заявил журналистам врач-кардиохирург по специальности, кандидат в премьеры от НДП Ваге Гаспарян 20 июня после того, как проголосовал.

Несмотря на сжатые сроки и неравные условия, член совета НДП удовлетворен работой партии в период агиткапмании, "Не сомневаемся в своем весомом присутствии в парламенте", - заявил Гаспарян. При этом глава НДП исключил возможности формирования коалиции как нынешней властью, так и с политсилами, представляющими прежнюю власть.

Коснувшись разговоров о возможных поствыборных столкновениях, лидер НДП заявил, что есть основания думать - готовится почва для установления хаоса в стране. Кандидат в премьеры призвал граждан не поддаваться на провокации и действовать в рамках закона.

Напомним, что избирательный список НДП возглавляют Ваге Гаспарян, Варужан Аветисян, Кара Чобанян, Гарегин Чукасзян, Арег Кюрегян и другие. Жирайра Сефиляна в предвыборном списке нет, поскольку срок его гражданства не позволяет это делать, но он, по словам членов НДП, принимает активное участие в агиткампании.

В Армении стартовали внеочередные выборы в Национальное Собрание 8-го созыва. С 08.00 по местному времени по всей территории республики в 38 территориальных округах открылись 2008 избирательных участков. В выборах принимает участие 25 политических сил: 4 блока и 21 партия. Выборы пройдут по 100% пропорциональной системе. Проходной барьер для партий установлен на уровне 5%, для альянсов - 7%. Порога явки нет.