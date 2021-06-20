Воскресенье, 20 Июня 2021 14:40

АрмИнфо. Вся правоохранительная система, в особенности в течение последних дней агиткампнаии, очевидно инструктирована применить против блока "Честь имею" (альянс партии РПА и "Отечество"-ред.) грубую силу, заявил третий президент Армении, лидер партии "Республиканская партия Армении" Серж Саргсян 20 июня после того, как проголосовал на избирательном участке 29/45 в Дзорахбюре.

По его словам, силы правопорядка проводят незаконные обыски, задержания и приводы членов блока. "Думаю во второй половине дня мы выступим с промежуточным заявлением и итоговым - к концу дня", - заявил лидер РПА, подчеркнув, что он проголосовал во имя безопасной, суверенной, экономически развитой Армении и Арцаха, могучей армянской армии, неприкосновенности границ и примирения армянского общества.

Как заявил экс-президент, самая главная проблема Армении - объединить расколотое общество. "При расколотом обществе невозможно ничего добиться - ни безопасности, ни экономического прогресса", - сказал он.

Что касается возможности формирования коалиции с блоком второго президента Роберта Кочаряна, он отметил, что к этому вернутся после голосования и получения результатов голосования. "Эти выборы резко отличаются от всех тех выборов, которые проходили в Армении. Поэтому делать сеи?час какие-либо прогнозы - дело неблагодарное",- заяви Саргсян.

На вопрос, "простил ли его Кочарян за выдвижение в премьеры и сдачу власти в 2018 году", он заявил, что "его может простить только Бог, никто другой".

В Армении стартовали внеочередные выборы в Национальное Собрание 8-го созыва. С 08.00 по местному времени по всей территории республики в 38 территориальных округах открылись 2008 избирательных участков. В выборах принимает участие 25 политических сил: 4 блока и 21 партия. Выборы пройдут по 100% пропорциональной системе. Проходной барьер для партий установлен на уровне 5%, для альянсов - 7%. Порога явки нет.