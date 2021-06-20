Воскресенье, 20 Июня 2021 13:35

АрмИнфо.В Полицию Армении по положению на 12.00 поступило 21 сообщение о нарушениях, в ходе голосования на проходящих в стране внеочередных парламентских выборов.

Так, согласно Полиции РА, из полученных 21 сообщения о преступлениях по признакам ст. 180 и ст.181 УК РА, по 7 начато производство, а 14 не содержали состава преступления и они проверяются в качестве инцидентов.

Из 7 сообщений, содержащих очевидное преступление, один был зафиксирован в Ереван, 6 - в областях страны. Из 7 сообщений 4 касались голосования более одного раза, 1 - нарушения конфиденциальности, 1 - преднамеренной порчи имущества, 1 - нанесению телесных увечий.