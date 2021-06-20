Воскресенье, 20 Июня 2021 13:30

АрмИнфо.Представители определенных политических сил в контексте внеочередных парламентских выборов необоснованно обвиняют Прокуратуру Армении, а также другие правоохранительные органы, в предвзятости и в <карательных> действиях, совершаемых в пользу политического руководства страны.

Подобные обвинения не обоснованы и не имеют и не могут иметь фактологической основы. Об этом говорится в официальном заявлении Генпрокуратуры РА.

Органы Прокуратуры РА продолжают строго придерживаться убеждения, согласно которому руководствуется принципом политической сдержанности, подходя ко всем политическим силам, участвующим в выборах, с равной позицией в рамках своих полномочий.

В частности, в источнике отмечается, что с момента официального старта предвыборной кампании в Генпрокуратуру официально не было представлено сведений о каких-либо преступных проявлениях, связанных с выборами.

В Генпрокуратуре напоминают, что с самого начала предвыборной кампании она обратилась с публичным заявлением, в том числе к политическим силам, участвующим в парламентских выборах, оперативно передавать сведения о правонарушениях, связанных с избирательным процессом. Это касается и проявлений подобных нарушений со стороны правоохранительных органов. С этой целью даже был запущен номер <горячей линии>, который действовал бесперебойно весь этот период.

"Поэтому мы призываем воздерживаться от попыток придать деятельности прокуратуры искусственный политический оттенок без какой-либо фактической на то основы, вызывать сомнения в легитимности наших функций и создавать общественные настроения, основанные на вранье. На прокуратуру они не имеют никакого влияния и никак повлиять не способны.

Исходя из вышеизложенного, в настоящий момент, учитывая, что впереди наиболее важные этапы процесса голосования, мы в очередной раз заверяем, что Прокуратура РА открыта для сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами в рамках своих полномочий во имя законных, прозрачных, демократических выборов, обеспечения верховенства закона и конституционного порядка в нашей стране", - говорится в заявлении