Суббота, 19 Июня 2021 17:38

АрмИнфо.Временная экспозиция «И восходит солнце» открылась в музее ARARAT Ереванского коньячного завода.

"И восходит Солнце" - это избранное из сотен наград легендарного армянского коньяка, эпиграф к уникальному наследию, полная история которого может быть раскрыта в рамках постоянной экспозиции музея ARARAT.

Среди представленных образцов такие награды, как первый диплом, полученный во Франции в 1907 году, золотая медаль коньяка «Двин», а также высшая награда, полученная коньяком ARARAT весной 2021 года в Японии.

Выставка рассказывает не только о легендарных купажах ARARAT, их победах, но также воспроизводит исторический контекст, представляя героев, которые стояли у истоков международного признания ARARAT.

Легендарные армянские коньяки ARARAT с момента своего основания олицетворяют Армению, передавая тепло армянской земли, вековые традиции и любовь мастеров. В разные исторические эпохи меняя свой внешний вид, коньяки ARARAT покоряли сердца самых требовательных специалистов, принося Армении самые желанные победы.

"И восходит солнце" - это история о золотых победах прошлого, сияющий свет которых, подобно высокому маяку, освещает путь к будущим победам.

Выставка открыта для посетителей. Визит можно забронировать по телефону 010 54 00 00.