|И восходит солнце…
|Правительство России направляет $3,2 млн для постконфликтного восстановления регионов Армении
|Роберт Кочарян: Мы знаем, какие задачи стоят перед нашим народом
|“Когда восходит солнце”: В музее ARARAT открылась новая экспозиция
|Давние туркмено-армянские литературные связи были упомянуты в ходе научно-методической международной конференции посвященной Махтумкули Фраги
|Около 50 диаспоральных структур выступили с призывом поддержать блок "Армения" на предстоящих выборах
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|САР прокомментировал инсинуации Генпрокуратуры Азербайджана
|Байрамов заговорил о подписании мирного соглашения между Ереваном и Баку
|Международное сообщество призывает участников, предстоящих в Армении выборов обеспечить соблюдение высоких электоральных стандартов
|Лавров не стал комментировать информацию о возможном создании турецких военных баз в Азербайджане
|Кремль прокомментировал возможное создание турецких военных баз в Азербайджане
|Партия Левона Тер-Петросяна сомневается, что смогла донести свои "мессиджы" до жителей регионов и сел, из-за отсутствия соответствующих финансовых и медийных ресурсов
|Взгляд из Москвы: В ожидании поддержки Москвы, Ереван закулисно ведет с Баку переговоры
|Последний предвыборный опрос MPG: "Армения" Роберта Кочаряна выбивается вперед
|В Национально-демократическом полюсе уверены, что будут серьезно представлены в будущем парламенте
|Прогноз: Появились новые перспективы, способные уничтожить статус-кво, сформированный на Южном Кавказе по итогам 44-х дневной войны
|Самвел Бабаян в последний день официальной агиткампании не видит фаворита предвыборной гонки
|Омбудсмен Армении намерен обратиться в Конституционный суд из-за спешно внесенных изменений в статью 149.1 УК РА
|Власти Азербайджана замахнулись на видных армян России - в розыск объявлены Самвел Карапетян и Ара Абрамян
|ANCA призывает Госдеп отозвать Линн Трейси с поста посла США в Армении
|Число активных случаев COVID-19 в Армении составляет 2 607
|Ереванский пресс-клуб опубликовал промежуточный отчет по мониторингу СМИ Армении в период предвыборной агитации
|Представитель Армении посетит Международную выставку вооружения и военной техники "MILEX - 2021"
|"Айастан" забил тревогу: сотрудники СНБ проводят встречи с представителями блока, якобы, для проведения разъяснительных работ в связи с выборами
|В Иране стартовали президентские выборы
|Никол Пашинян рассказал о том, что было и о том, что будет
|"Процветающая Армения" провела итоговый митинг на площади Свободы
|Парламент Нидерландов требует от Баку немедленного освобождения армянских военнопленных и гражданских лиц
|ЕС и власти ряда европейских стран окажут помощь в проведении досрочных парламентских выборов в Армении
|МИД Армении выступил с комментарием в связи с подписанной президентами Турции и Азербайджана декларацией
|Национально-демократический полюс исключает возможности формирования коалиции с Пашиняном или Кочаряном
|В Москве прокомментировали визит Эрдогана в оккупированный Шуши
|Блок "Армения" обвинила Полицию в создании искусственных препятствий для агитационной кампании
|Москва: Тема военнопленных и других удерживаемых лиц сохраняет свою актуальность
|Армения присоединилась к Программе контроля контейнеров, запущенной ВТО и Офисом ООН по борьбе с наркотиками и преступностью
|Урегулирование карабахского конфликта будет на повестке переговоров главы МИД России и Генсека ОБСЕ
|Банк ВТБ (Армения) предлагает оформить пенсионные карты и получать пенсию безналично
|Глава САР: Социальное раздвоение в Армении достигло своего пика
|Эрдоган уверяет: Россия поддерживает создание коридора через армянский Сюник
|В блоке "Честь имею" уверены, что оппозиция наберет 50+1 процентов голосов уже в первом туре голосования
|ЮКЖД призывает пассажиров строго соблюдать коронавирусные ограничения во время поездок в Грузию
|Блок "Свободная Родина" обвинил руководство ОТА в грубом нарушении принципа создания равных условий для всех политических сил
|Лидер "Республики" не видит предпосылок для поствыборных столкновений в Армении
|У Армении два категорических императива: восстановление субъектности государства и углубление военно-стратегического сотрудничества с Россией - Рубен Сафрастян
|EС предоставит Армении 1,5 млн евро на внедрение эффективной культуры ядерной безопасности
|Армения и Литва обозначили направления сотрудничества в транспортной сфере
|Армянский эксперт уличает Турцию в попытке новой блокады Армении
|Никол Пашинян, находящийся в отпуске, в правительстве провел встречу с членами своей команды
|Марукян считает: Армения идет по пути 1 марта 2008 года
|В Вайоцдзорской области Армении произошло слабое землетрясение
|Патрульная полиция в Ерване начнет свою работу с 1 июля
|Артак Зейналян: Союз Армении и России потерпел поражение от союза Турции и Азербайджана
|Армения потеряла 16 позиций в "Глобальном индексе миролюбия"
|Прогноз: Сформировать по итогам выборов правительство единолично не удастся никому
|За сутки в Армении подтвердилось 96 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровело - 122 человека
|Вагаршак Арутюнян и Сергей Шойгу обсудили размещение российских пограничников в Сюнике и Гегаркунике
|Наблюдатели МПА СНГ приступают к краткосрочному мониторингу парламентских выборов в Армении
|Омбудсмен Армении обвинил власти Азербайджана в торговле людьми
|Парламент на вылет: депутаты третий день подряд не обеспечивают кворум
|Читать больше
АрмИнфо. Правительство Российской Федерации приняло решение профинансировать проект Программы развития ООН (ПРООН) по оказанию содействия наиболее пострадавшим регионам Республики Армения в постконфликтном восстановлении. С этой целью из бюджета выделено $3,2 млн. Об этом сообщает пресс-служба посольства РФ в Армении.
В сообщении также отмечается, что посольство РФ уже официально уведомило армянскую сторону о данном решении.
«Хотели бы отметить, что Россия на системной основе оказывает финансовую поддержку инициативам структур ООН, направленным на всестороннее развитие Армении. Общий объем такого содействия в реализации проектов в области здравоохранения, образования, социально-экономического развития (в том числе сельских и приграничных районов), повышения конкурентоспособности армянской промышленности, защиты окружающей среды, борьбы со стихийными бедствиями, энергоэффективности с 2010 г. составил уже порядка $70 млн.», - говорится в сообщении.
|И восходит солнце…
|Правительство России направляет $3,2 млн для постконфликтного восстановления регионов Армении
|Роберт Кочарян: Мы знаем, какие задачи стоят перед нашим народом
|“Когда восходит солнце”: В музее ARARAT открылась новая экспозиция
|Давние туркмено-армянские литературные связи были упомянуты в ходе научно-методической международной конференции посвященной Махтумкули Фраги
|Около 50 диаспоральных структур выступили с призывом поддержать блок "Армения" на предстоящих выборах
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|САР прокомментировал инсинуации Генпрокуратуры Азербайджана
|Байрамов заговорил о подписании мирного соглашения между Ереваном и Баку
|Международное сообщество призывает участников, предстоящих в Армении выборов обеспечить соблюдение высоких электоральных стандартов
|Лавров не стал комментировать информацию о возможном создании турецких военных баз в Азербайджане
|Кремль прокомментировал возможное создание турецких военных баз в Азербайджане
|Партия Левона Тер-Петросяна сомневается, что смогла донести свои "мессиджы" до жителей регионов и сел, из-за отсутствия соответствующих финансовых и медийных ресурсов
|Взгляд из Москвы: В ожидании поддержки Москвы, Ереван закулисно ведет с Баку переговоры
|Последний предвыборный опрос MPG: "Армения" Роберта Кочаряна выбивается вперед
|В Национально-демократическом полюсе уверены, что будут серьезно представлены в будущем парламенте
|Прогноз: Появились новые перспективы, способные уничтожить статус-кво, сформированный на Южном Кавказе по итогам 44-х дневной войны
|Самвел Бабаян в последний день официальной агиткампании не видит фаворита предвыборной гонки
|Омбудсмен Армении намерен обратиться в Конституционный суд из-за спешно внесенных изменений в статью 149.1 УК РА
|Власти Азербайджана замахнулись на видных армян России - в розыск объявлены Самвел Карапетян и Ара Абрамян
|ANCA призывает Госдеп отозвать Линн Трейси с поста посла США в Армении
|Число активных случаев COVID-19 в Армении составляет 2 607
|Ереванский пресс-клуб опубликовал промежуточный отчет по мониторингу СМИ Армении в период предвыборной агитации
|Представитель Армении посетит Международную выставку вооружения и военной техники "MILEX - 2021"
|"Айастан" забил тревогу: сотрудники СНБ проводят встречи с представителями блока, якобы, для проведения разъяснительных работ в связи с выборами
|В Иране стартовали президентские выборы
|Никол Пашинян рассказал о том, что было и о том, что будет
|"Процветающая Армения" провела итоговый митинг на площади Свободы
|Парламент Нидерландов требует от Баку немедленного освобождения армянских военнопленных и гражданских лиц
|ЕС и власти ряда европейских стран окажут помощь в проведении досрочных парламентских выборов в Армении
|МИД Армении выступил с комментарием в связи с подписанной президентами Турции и Азербайджана декларацией
|Национально-демократический полюс исключает возможности формирования коалиции с Пашиняном или Кочаряном
|В Москве прокомментировали визит Эрдогана в оккупированный Шуши
|Блок "Армения" обвинила Полицию в создании искусственных препятствий для агитационной кампании
|Москва: Тема военнопленных и других удерживаемых лиц сохраняет свою актуальность
|Армения присоединилась к Программе контроля контейнеров, запущенной ВТО и Офисом ООН по борьбе с наркотиками и преступностью
|Урегулирование карабахского конфликта будет на повестке переговоров главы МИД России и Генсека ОБСЕ
|Банк ВТБ (Армения) предлагает оформить пенсионные карты и получать пенсию безналично
|Глава САР: Социальное раздвоение в Армении достигло своего пика
|Эрдоган уверяет: Россия поддерживает создание коридора через армянский Сюник
|В блоке "Честь имею" уверены, что оппозиция наберет 50+1 процентов голосов уже в первом туре голосования
|ЮКЖД призывает пассажиров строго соблюдать коронавирусные ограничения во время поездок в Грузию
|Блок "Свободная Родина" обвинил руководство ОТА в грубом нарушении принципа создания равных условий для всех политических сил
|Лидер "Республики" не видит предпосылок для поствыборных столкновений в Армении
|У Армении два категорических императива: восстановление субъектности государства и углубление военно-стратегического сотрудничества с Россией - Рубен Сафрастян
|EС предоставит Армении 1,5 млн евро на внедрение эффективной культуры ядерной безопасности
|Армения и Литва обозначили направления сотрудничества в транспортной сфере
|Армянский эксперт уличает Турцию в попытке новой блокады Армении
|Никол Пашинян, находящийся в отпуске, в правительстве провел встречу с членами своей команды
|Марукян считает: Армения идет по пути 1 марта 2008 года
|В Вайоцдзорской области Армении произошло слабое землетрясение
|Патрульная полиция в Ерване начнет свою работу с 1 июля
|Артак Зейналян: Союз Армении и России потерпел поражение от союза Турции и Азербайджана
|Армения потеряла 16 позиций в "Глобальном индексе миролюбия"
|Прогноз: Сформировать по итогам выборов правительство единолично не удастся никому
|За сутки в Армении подтвердилось 96 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровело - 122 человека
|Вагаршак Арутюнян и Сергей Шойгу обсудили размещение российских пограничников в Сюнике и Гегаркунике
|Наблюдатели МПА СНГ приступают к краткосрочному мониторингу парламентских выборов в Армении
|Омбудсмен Армении обвинил власти Азербайджана в торговле людьми
|Парламент на вылет: депутаты третий день подряд не обеспечивают кворум
|Читать больше
|Тигран Мазманян: Приграничные регионы лишены стройной государственной политики
|Грузинский политолог: Мы должны идти вперед в направлении, выгодном нам, а не США, России или Турции
|Аналитик: Саммит G7 сплотил Запад против Китая, а не России
|Социолог: До 40% армянского электората сегодня действует в логике т.н. "политического болота"
|Победоносный второй армейский корпус на страже госграницы Армении - вынужденно отступивший, но не сломленный
|Читать больше
|Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
|Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
|Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
|Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
|МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
|В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
|Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
|АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
|Подразделения АО Арцаха уничтожили 12 танков противника
|Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
|Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
|Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
|Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
|Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности