Суббота, 19 Июня 2021 17:16

АрмИнфо. Правительство Российской Федерации приняло решение профинансировать проект Программы развития ООН (ПРООН) по оказанию содействия наиболее пострадавшим регионам Республики Армения в постконфликтном восстановлении. С этой целью из бюджета выделено $3,2 млн. Об этом сообщает пресс-служба посольства РФ в Армении.

В сообщении также отмечается, что посольство РФ уже официально уведомило армянскую сторону о данном решении.

«Хотели бы отметить, что Россия на системной основе оказывает финансовую поддержку инициативам структур ООН, направленным на всестороннее развитие Армении. Общий объем такого содействия в реализации проектов в области здравоохранения, образования, социально-экономического развития (в том числе сельских и приграничных районов), повышения конкурентоспособности армянской промышленности, защиты окружающей среды, борьбы со стихийными бедствиями, энергоэффективности с 2010 г. составил уже порядка $70 млн.», - говорится в сообщении.