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 Пятница, 18 Июня 2021 21:08

Роберт Кочарян: Мы знаем, какие задачи стоят перед нашим народом

Роберт Кочарян: Мы знаем, какие задачи стоят перед нашим народом

АрмИнфо. Мы знаем, какие задачи стоят перед нашим народом. Я и мои единомышленники побывали во всех регионах страны, во всех селах и теперь мы хорошо знаем какие проблемы накопились в стране и знаем как их решить. С такой речью обратился сегодня к своим многочисленным сторонникам кандидат в премьер-министры Армении, первый президент Нагорно-Карабахской республики и второй президент Армении Роберт Кочарян, выступая на заключительном предвыборном митинге на Площади Республики Еревана.

Члены блока «Айастан» не стали говорить конкретно о своей предвыборной программе. Сообщив, что все эти вопросы и их решения множество раз представлялись народу страны, заявив лишь, что в случае победы на выборах предстоит огромная и труднейшая работа над претворением в жизнь всей этой программы.

Как заявил Кочарян, если перед судом, устроенным властью против него, злые языки говорили о его сторонниках как о «поглотителях пиццы», то теперь, когда площадь вся заполнена народом, во всем регионе не собрать такое количество пиццы, чтобы накормить всех присутствующих. Но главное, как выразился глава предвыборного блока, «всем стало очевидно, это не борьба за власть, а борьба за возращение народу государственности».

Перед страной, отметил он, стоят четыре основные задачи: оборона и защита границ, будущее Арцаха, социальные проблемы – безработица, бедность и эмиграция, а так же острейший внутренний кризис, который надо преодолеть через сплочение нации. «Нынешние власти не способны их решить, потому что они сами их создали», - сказал Кочарян.

По его словам выборы – это выбор между достойным будущем и преклоненным настоящим, выбор между экономическим процветанием и углублением кризиса, между солидарностью и враждебностью. «Мы отметаем все те явления, которые привели нас этой печальной сегодняшней ситуации», отметил Кочарян, подчеркнув, что его команда имеет опыт, знания, решимость и волю».

После митинга сторонники второго президента двинулись большим шествием по центральным улицам армянской столицы.


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