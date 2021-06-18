Пятница, 18 Июня 2021 18:09

АрмИнфо.18 июня 2021 года в рамках реализации «Соглашения о сотрудничестве между Туркменским государственным университетом им. Махтумкули и Ереванским государственным университетом в области науки и образования» были проведены научно-методическая международная конференция и литературные чтения, посвященные жизни и творчеству Махтумкули Фраги.

Туркменский государственный университет имени Махтумкули представляли заведующий кафедрой туркменской литературы Аманнепес Шихнепесов, заведующий кафедрой зарубежной литературы Романгули Мустаков, старший преподаватель кафедры туркменского языка Гулрух Гурбанова и другие студенты вышеуказанного университета.

С армянской стороны выступили заведующий кафедрой тюркологии ЕГУ Александр Сафарян, доцент этой же кафедры Амалия Петросян и известный поэт-переводчик Варужан Хастур, который читал свои переводы произведений Махтумкули на армянском языке.

От имени ректората ЕГУ участников конференции поприветствовал проректор по международному сотрудничеству и связям с общественностью Артур Исраелян, отметив традиционное и исключительно плодотворное сотрудничество между ведущими университетами Армении и Туркменистана. Исраелян подчеркнул, что уникальным результатом вышеназванного взаимодействия стало третье издание избранных произведений великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги с предисловием Многоуважаемого Президента Туркменистана, Почетного Доктора ЕГУ Гурбангулы Бердымухамедова на армянском языке в 2014 г., и выразил уверенность, что и 300-летний юбилей великого Махтумкули востоковеды ЕГУ отметят новыми изданиями и другими интересными мероприятиями.

В этом контексте профессор Александр Сафарян выступил инициатором издания антологии туркменской литературы на армянском языке, в которую планируется включить переводы произведений как классиков, так и современных туркменских авторов, предложив посвятить его 300-летию Махтумкули Фраги, которое в 2024 году будет очень торжественно отмечаться во всем мире.

Заведующий кафедрой туркменской литературы Аманнепес Шихнепесов рассказал участникам конференции о гуманизме Махтумкули Фраги, об общечеловеческих ценностях и охарактеризовал Махтумкули Фраги как феномен в истории своего народа.

Завидущий кафедрой зарубежной литературы Роман Мустаков поговорил об издавна существующих туркмено-армянских гуманитарных связах. «Наши народы имеют много общих традиций. Туркмено-армянские литературные связи особо усилились в XX веке: именно тогда в Туркменистане были популярны произведения поэта и переводчика Гегама Саряна, поэта Егише Чаренца, который создавал образы Саят Новы и Комитаса, известного армянского музыканта и певца. Он приобретал опыт из творчества Ваана Теряна, Ованеса Туманяна, Акопа Акопяна, Аветика Исаакяна»,- отметил в своем выступлении Мустаков. Он также подчеркнул, что в Туркменистане публикуется журнал «Дунйа эдебияты» (Мировая литература) в котором издаются произведения и армянских писателей поэтов в переводе на туркменский язык. Кроме того, статьи армянских авторов, например, статья Лии Иваняна «Перевод, читаемый плавно», в которой автор рассказывает о переводе эпоса «Давид Сасунский», или статья Аширмухаммеда Сарыева «Мелодии Саята Новы», в которой рассказывается о переводах стихотворений Саята Новы туркменскими поэтами. В другом номере «Дунйа эдебияты» опубликованы «Охотничьи рассказы» Вахтанга Ананьяна которые рассказывают о любви к природе.», - отметил Мустаков.

Участниками конференции была отмечена важность сотрудничества главных вузов двух стран, туркменских и армянских коллег в процессе укрепления туркмено-армянских научно-культурных связей.

В конце конференции поэтом-переводчиком Варужаном Хастуром были зачтены переводы великого Махтумкули на армянском языке. После чего к литературным чтениям присоединились студенты ТГУ с избранными стихами великого поэта песенника.